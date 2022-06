Martin Brundle: Harte Probe von Ferrari für Leclerc

Der langjährige Grand-Prix-Pilot Martin Brundle (62) schätzt die Situation bei Ferrari ein: «Fakt ist, dass Ferrari jetzt bei zwei Rennen in Folge einen scheinbar sicheren Sieg von Charles Leclerc verspielt hat.»

Martin Brundle bringt die Stimmung zahlreicher Tifosi auf den Punkt. Der englische Allrounder (158 Formel-1-Rennen, Sportwagen-Weltmeister 1988, Le Mans-Sieger 1990) sagt in seiner Nachbetrachtung des Monaco-GP als Experte der britischen Sky: «Charles Leclerc kann einem wirklich leid tun.»

«Der Monegasse eroberte mit einer makellosen Fahrt die Pole-Position zu seinem Heimrennen und lag scheinbar spielend leicht in Führung – und nun steht er mit einem vierten Platz da. Die Reifenwechsel-Strategie von Ferrari war schlecht: Ein Stopp in Runde 18 für Intermediate-Reifen, dann ein weiterer Reifenwechsel, nur drei Runden später, auf Slicks, davor verwirrende Funkmeldungen, auf einmal stand der verblüffte Leclerc in der Box hinter seinem Stallgefährten Carlos Sainz Schlange.»

«Leclerc verlor wertvolle Zeit, und durch das ganze Durcheinander konnte der von Startplatz 3 gestartete Sergio Pérez zunächst auf Rang 2 vorrücken und dann sogar die Spitze übernehmen.»

«Ich bin sicher: Während der Unterbrechnung wegen Mick Schumachers Unfalls hat Leclerc seinem Team unmissverständlich klar gemacht, was er von dieser Strategie hält. Nach so starker Leistung am Ende nicht mal auf dem Siegerpodest zu stehen, das streut zusätzliches Salz in seine Wunden.»



«Fakt ist, dass Ferrari jetzt bei zwei Rennen in Folge einen scheinbar sicheren Sieg von Charles Leclerc verspielt hat. Ich spüre zwischen dem Team und dem Fahrer viel gegenseitige Zuneigung und Bewunderung, was mich an das Verhältnis zwischen Ferrari und Michael Schumacher erinnert, aber Ferrari stellt die Geduld von Leclerc wirklich auf eine harte Probe.»



«Wir hören nicht alle Gespräche am Funk, aber für mich war klar, dass Carlos Sainz darauf pochte, von Regenreifen direkt auf die profillosen Pirelli-Walzen zu wechseln. Das war schlau, zeugte von Selbstvertrauen und war die Entscheidung eines Siegers. Leider fuhr Carlos dann mit den harten Reifen eine halbe Runde lang hinter Nicholas Latifi her, so dass Pérez seinen tollen Speed auf Intermediates zwischen den Runden 16 und 21 in die Rennführung umwandeln konnte.»



«Zum Schluss des Rennens liessen die Reifen am Wagen des Mexikaners stark nach, aber Sainz kam nicht mehr am Red Bull Racing-Fahrer vorbei. Damit ist Carlos zum vierten Mal in seiner Karriere Zweiter geworden. Nicht erst seit seiner starken Leistung in Monte Carlo bin ich der Überzeugung – sein Tag wird kommen.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3