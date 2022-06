Mattia Binotto (Ferrari): Leclerc ist wie Villeneuve

Vor kurzem erhielt der Monegasse Charles Leclerc die Gelegenheit, den 1979er Ferrari des legendären Gilles Villeneuve zu lenken. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zieht Vergleiche zwischen den Piloten.

Anfang Mai 2022 war es bereits vierzig Jahre her, dass die Renngemeinde um Gilles Villeneuve trauerte, für viele Fans bis heute einer der grösstem Kämpfer am Formel-1-Lenkrd https://www.speedweek.com/formel1/news/191890/Gilles-Villeneuve-Der-groesste-Racer-von-allen.html. Zur gleichen Zeit erhielt Ferrari-Star Charles Leclerc die Gelegenheit, einen 1979er Ferrari des Kanadiers zu fahren.

Leclerc über die Runden auf der Ferrari-Hausstrecke von Fiorano: «Schon irre, mit was für Autos die damals gefahren sind. Ich bedaure nur, dass ich auf steinharten Reifen unterwegs war und auf diese Weise sehr vorsichtig ans Werk gehen musste. Aber ich habe die Erfahrung dennoch sehr geniessen können.»

In Monaco hat Ferrari-Teamchef Mattia Binotto Parallelen zwischen dem damaligen und heutigen Starpiloten der Italiener gezogen. Dabei hat Binotto vor allem auf Fans geachtet, als Ferrari in Imola zum Heimrennen antrat.

Mattia sagt: «Ich habe nur wenige Piloten erlebt, die bei den Tifosi eine so heftige Reaktion auslösen. Charles gehört zu diesen Fahrern, und Gilles bewegt die Menschen heute genauso.»



«Wenn ich sehe, wie Charles am Lenkrad agiert, sein Talent, seine Leidenschaft, seine Wertschätzung der Tifosi, dann verkörpert er für mich ideal unseren Slogan ‘essere Ferrari’, also Ferrari sein.»



«Einen solchen Fahrer im Team zu haben, das beflügelt die ganze Mannschaft, das hält auch unser Feuer am Lodern.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3