Team-Duelle 2022: Russell hat Hamilton im Griff

Charles Leclerc hat seinen Ferrari-Stallgefährten Carlos Sainz in der Qualifikation im Griff

Etwas weniger als ein Drittel der GP-Saison 2022 ist gefahren. Wir werfen auf einen Blick auf die Team-Duelle – mit Überraschungen bei Mercedes-Benz sowie Leclerc und Bottas mit einem krachenden Quali-7:0.

22 Formel-1-Rennen sind derzeit für die GP-Saison 2022 geplant, sieben Rennwochenenden sind absolviert, etwas weniger als ein Drittel des Programms also. Halten wir einen Moment inne und beleuchten, wo wir da in Sachen Team-interner Duelle stehen.

Wir erlebten bislang einige Überraschungen: George Russell entzaubert Superstar Lewis Hamilton auch weiterhin, Mick Schumacher ist gegen Formel-1-Rückkehrer Kevin Magnussen noch immer punktelos und hat in Monaco wie in Saudi-Arabien einen Totalschaden abgeliefert, Fernando Alonso hat gegen Esteban Ocon in den Rennen das Nachsehen. Das war auch nicht unbedingt zu erwarten.

Unsere Zahlen zeigen auch, wie sich Sergio Pérez gemessen an 2021 gegen Max Verstappen gesteigert hat, welch schweren Stand Daniel Ricciardo bei McLaren im Duell mit Lando Norris hat, und wer hätte vor der Saison vorhergesagt, dass zu diesem Zeitpunkt bei AlphaTauri der junge Yuki Tsunoda mehr Top-10-Platzierungen vorweisen kann als der erfahrene Pierre Gasly?

Nur Charles Leclerc (bei Ferrari gegen Carlos Sainz) und Valtteri Bottas (bei Alfa Romeo gegen Guanyu Zhou) haben in der Qualifikation noch eine reine Weste.

Zur Erinnerung: Beim Renn-Duell zählen wir nur jene Rennen, in welchen beide Fahrer klassiert wurden. Die Teams sind in Reihenfolge der Konstrukteurs-Meisterschaft 2021 aufgelistet.



Mercedes

Lewis Hamilton – George Russell

Quali-Duell: 3:4

Renn-Duell: 1:6

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 1:2

Top-Ten-Platzierungen: 6:7



Red Bull Racing

Max Verstappen – Sergio Pérez

Quali-Duell: 5:2

Renn-Duell: 4:1

Pole-Positions: 1:1

Beste Rennrunden: 2:1

Siege: 4:1

Podestplätze: 5:4

Top-Ten-Platzierungen: 5:6



Ferrari

Charles Leclerc – Carlos Sainz

Quali-Duell: 7:0

Renn-Duell: 3:1

Pole-Positions: 5:0

Beste Rennrunden: 3:0

Siege: 2:0

Podestplätze: 4:4

Top-Ten-Platzierungen: 6:5



McLaren

Lando Norris – Daniel Ricciardo

Quali-Duell: 6:1

Renn-Duell: 4:1

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 1:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 1:0

Top-Ten-Platzierungen: 5:1



Alpine

Fernando Alonso – Esteban Ocon

Quali-Duell: 4:3

Renn-Duell: 1:4

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 0:0

Top-Ten-Platzierungen: 3:5



AlphaTauri

Pierre Gasly – Yuki Tsunoda

Quali-Duell: 4:3

Renn-Duell: 2:2

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 0:0

Top-Ten-Platzierungen: 2:3



Aston Martin

Sebastian Vettel – Lance Stroll

Quali-Duell: 4:1

Renn-Duell: 3:1

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 0:0

Top-Ten-Platzierungen: 2:2



Williams

Alex Albon – Nicholas Latifi

Quali-Duell: 5:2

Renn-Duell: 4:1

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 0:0

Top-Ten-Platzierungen: 2:0



Alfa Romeo

Valtteri Bottas – Guanyu Zhou

Quali-Duell: 7:0

Renn-Duell: 4:0

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 0:0

Top-Ten-Platzierungen: 6:1



Haas

Kevin Magnussen – Mick Schumacher

Quali-Duell: 5:2

Renn-Duell: 2:3

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 0:0

Top-Ten-Platzierungen: 3:0