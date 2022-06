Mika Häkkinen zum Monaco-Aus: «Erbe nicht vergessen»

Mika Häkkinen gewann 1998 in Monaco, links Giancarlo Fisichella (2.), rechts Eddie Irvine (3.)

Die Organisatoren des Monaco-GP haben über 2022 hinaus keinen Vertrag, um ihr Traditionsrennen zu behalten. Der zweifache Weltmeister Mika Häkkinen findet: «Monaco muss im Kalender bleiben.»

Hinter der Zukunft des Grossen Preises von Monaco steht ein grosses Fragezeichen. Über die Ausgabe 2022 hinaus gibt es keinen Vertrag mit der Formel 1, und Stefano Domenicali, Geschäftsleiter der Königsklasse, hat mehrfach klargemacht: «Niemand bekommt künftig eine Extrawurst gebraten, auch nicht die Veranstalter von Traditionsrennen.»

Mika Häkkinen gehört zu den Monaco-Siegern. Mit McLaren-Mercedes konnte er das Rennen 1998 gewinnen. In seiner Nachbetrachtung des Monte-Carlo-Wochenendes für Unibet sagt der 53-jährige Finne: «In Monaco werden seit 1929 Grands Prix gefahren. Monaco ist kein Rennen wie jedes Andere und sollte unbedingt im WM-Programm bleiben.»

«Ich bin im Fürstentum zehn Mal an den Start gegangen und konnte einmal gewinnen. Ich weiss, wie schwierig dieser Grand Prix ist, auch mit einem guten Auto. Jeder Fahrer wird auf die Probe gestellt wegen der höhen Präzision, die erforderlich ist – der kleinste Fehler und du bist draussen. Im Gegensatz zu vielen anderen Rennstrecken werden Fehler in Monaco gnadenlos bestraft.»

«Auch im Rennen 2022 hat sich gezeigt: Strategen mit dem Mut zu entschlossenem Handeln werden belohnt. Der Kurs ist so kurz, da haben auch die Fachleute am Kommandostand kaum Zeit, und wenn wir ein Rennen wie dieses Mal haben, mit nasser und dann abtrocknender Bahn, kann das leicht zur Lotterie werden. Auf keiner anderen Strecke ist der Druck so enorm.»

Der 20-fache GP-Sieger weiss: «Die Formel 1 hat sich in den vergangenen Jahren markant verändert. Viele WM-Läufe sind hinzugekommen. Aber es ist wichtig, dass wir bei all den aufregenden neuen Austragungsorten unser Erbe nicht vergessen. Ich bin der Ansicht, dass die Formel 1 und Monaco eine gemeinsame Zukunft haben – weil sie beide einander gut tun.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3