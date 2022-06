Lewis Hamilton-Fans nach Monaco: Zu wenig Risiko

Hat Mercedes in Monte Carlo ein besseres Ergebnis von Lewis Hamilton verspielt? Viele Fans kritisieren das scheinbar zaghafte Vorgehen der Strategen. Andrew Shovlin bezieht Stellung.

Noch während der Anfangsphase des Grossen Preises von Monaco tauchten in den sozialen Netzwerken erste kritische Stimmen von Lewis Hamilton-Fans auf. Die Anhänger des Rekord-Champions verstanden nicht, wieso Hamilton nicht früher für einen Wechsel auf Intermediate-Reifen an die Box geholt wurde. Immerhin fuhr ihr Lieblingsfahrer auf Rang 8, da hat man in Monte Carlo doch wenig zu verlieren – oder etwa nicht?

Die Fans wiesen darauf hin: AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly hatte schon in Runde 2 auf Intermediates gewechselt, und sein Speed war unübersehbar. Also wieso wurde Hamilton erst in Runde 15 hereingeholt?

Andrew Shovlin lässt solche Vorwürfe nicht auf sich sitzen. Der 48-jährige Chefstratege des Formel-1-Rennstalls von Mercedes erklärt: «Wenn du damit liebäugelst, deinen Fahrer an die Box zu holen, dann musst du immer daran denken, auf welchem Platz er wieder auf die Strecke zurückkommt. Du suchst eine Lücke weiter hinten, damit dein Pilot nach dem Stopp möglichst freie Fahrt erhält und von den frischen Reifen profitieren kann.»

«Natürlich sahen wir, dass Gasly auf den Intermediates gut unterwegs war, aber es gab einfach keine Lücke für Lewis. Es ist in Monaco selbst mit Intermediates schwierig, an einem Auto mit Regenreifen vorbeizukommen, wie sich dann mit Hamilton hinter Ocon gezeigt hat. Lewis war viel schneller, aber Esteban machte sein Auto sehr breit.«

Die Fans kritisierten auch, dass Hamilton von Regenreifen auf Intermediates wechselte und dann auf Slicks, dass jedoch bei seinem Mercedes-Stallgefährten George Russell ein Schritt übersprungen wurde – bei ihm wurde von Regenreifen direkt auf Slicks gewechselt. Wieso?

Der Liverpooler Shovlin weiter: «Auch hier ging es darum auszurechnen, auf welcher Position der Fahrer bei einem Stopp auf die Bahn zurückkommen würde. Bei einem Wechsel auf Intermediates hätte George zwei Ränge verloren, und wenn es eine Strecke gibt, auf welcher du deine Position nicht herschenken willst, dann ist es Monaco.»



«Letztlich waren also George und Lewis in einer unterschiedlichen Position, also mussten wir auch unterschiedlich vorgehen. Und hätte Lewis schneller einen Weg an Ocon vorbei gefunden, hätte sich sein Rennen auch anders entwickelt.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3