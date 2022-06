Norris kämpft: «Als würde ich Dolche schlucken»

Lando Norris hat sich zuletzt mit einer heftigen Mandelentzündung durch den Spanien-GP gekämpft. Wie schlimm es war, beschrieb er nun in einer Kolumne.

Das nennt man dann wohl Kampfgeist: Lando Norris leidet an Heuschnupfen, was ihm zuletzt in Barcelona das ganze Rennwochenende über ganz besonders zu schaffen machte.

Denn hinzu kam dann noch eine Mandelentzündung. Der Brite war demnach gleich doppelt angeschlagen – und kämpfte sich förmlich durch das sechste Saisonrennen, das bei Temperaturen von über 30 Grad sowieso schon kein Zuckerschlecken war.

Doch Norris wurde Achter und bescherte McLaren so immerhin vier Punkte. Den Respekt seiner Mannschaft hatte er auch sicher.

Wie hart es für ihn selbst war, schrieb er nun in einer Kolumne für den britischen Telegraph.

Die Diagnose Mandelentzündung erhielt er am Donnerstag vor dem Großen Preis von Spanien, und seine Symptome «verschlimmerten sich im Laufe des Rennwochenendes zunehmend: kalter Schweiß, Fieber, Muskelschmerzen. Am Sonntag tat mir der Hals so weh, als würde ich Dolche schlucken. Ich konnte kaum trinken, weil es so weh tat. Alles, was ich herunterbekam, musste ich fünf Minuten später wieder erbrechen.»

Auch das Atmen sei ihm im Auto sehr schwergefallen, verriet Norris, «vor allem, weil die Herzfrequenz weit über dem Normalwert lag und es in Barcelona so heiß war. Die Hitze, Karbon von den Bremsen – das war eine unangenehme Erfahrung. Das war das erste Rennen, bei dem ich eine Trinkflasche benutzt habe, und sie hat mich wirklich gerettet. Ich musste nach jeder Runde einen Schluck trinken. Hätte ich das nicht getan, wäre es schnell bergab gegangen.»

Ihm blieben zwischen den beiden Rennen in Barcelona und Monaco nur wenige Tage, um wieder fit zu werden. Norris weiter: «Ich hatte das Glück, dass mein Trainer und mein Teamarzt bei mir in Monaco waren. Und am Donnerstag, als meine Eltern ankamen, war ich schon fast wieder auf den Beinen, obwohl ich alle meine Medienauftritte abgesagt hatte, da ich kaum sprechen konnte.»

In Monaco zeigte er, immer noch angeschlagen, erneut eine starke Leistung, wurde Sechster. «Letztendlich wurde es ein zauberhaftes Wochenende, und dass meine Eltern und meine Freundin bei mir wohnten, machte es zu etwas ganz Besonderem», so Norris.

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3