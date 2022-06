Alfa Romeo: Bottas ohne Hamilton plötzlich Leader

2022 erleben wir in der Formel 1 einen neuen Valtteri Bottas: Der Finne zeigt bei dem Rennstall seine Führungsqualitäten. Für seinen Chef ist ads keine Überraschung.

Valtteri Bottas blüht in dieser Saison förmlich auf. Jahrelang stand er im Schatten von Lewis Hamilton, hatte bei Mercedes zwar ein titelfähiges Auto, kam an seinem dominierenden Teamkollegen aber nicht vorbei.

Dass Mercedes-Teamchef den Finnen als «Wingman» bezeichnete, gefiel Bottas zwar überhaupt nicht, brachte seine Lage aber perfekt auf den Punkt.

Zur Saison 2022 wechselte Bottas zu Alfa Romeo, und zeigt in neuer Rolle ganz neue Qualitäten. In sieben Rennen sammelte er bereits 40 Punkte, was für Teamchef Fred Vasseur aber gar nicht der springende Punkt ist.

Denn der Mehrwert, den Bottas dem Traditionsteam bringt, liegt vor alölem außerhalb des Autos. «Es ist eine Tatsache, dass er immer an das Team denkt und nicht an sich selbst. Er versucht immer, das Beste aus den 500 Leuten herauszuholen, die in der Fabrik arbeiten», sagte Vasseur.

Vasseur weiter: «Jedes Mal, wenn er in den Simulator kommt, verbringt er zwei Stunden länger damit, die Fabrik zu besichtigen, Abteilung für Abteilung. Er versucht, die Jungs zu motivieren. Das ist der unsichtbare Teil des Jobs, aber für mich ist er mega. Wir sind ein kleineres Team als die anderen, denn wir haben wahrscheinlich 250 Leute weniger als Teams wie Alpine oder Williams. Wir brauchen von jedem das Beste. Valtteri, und auch sein Teamkollege Zhou, machen einen fantastischen Job.»

Bottas sei davon überzeugt, dass er ein Teil dieser Motivation sein müsse, so Vasseur. «Wenn er kommt, geht er auf die Bühne und spricht zu allen. Es ist sehr schwierig, das in Rundenzeit zu messen, aber es ist entscheidend. Wir müssen reaktionsschneller und effizienter sein als die anderen Teams, weil wir kleiner sind. Für mich ist das ein Mehrwert von großer Bedeutung.»

Denn: «Das Wichtigste für mich ist, dass die Mitarbeiter überzeugt sind, dass sie Teil des Ergebnisses sind. Wenn sie denken, dass sie es nicht sind, dann verlieren sie einen Teil der Motivation», so Vasseur.

Das Ergebnis dieser Motivation zeigt sich auf der Strecke durch die guten Ergebnisse. Was wiederum dafür sorgt, dass der Alfa Romeo öfter ins TV-Bild kommt, «wir ziehen neue Sponsoren an und wir bekommen mehr Budget, das uns bei der Entwicklung hilft. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Bottas ist in der Lage, diese Botschaft an die Leute in der Fabrik weiterzugeben», so Vasseur.

Überrascht ist er vom «neuen» Bottas nicht. Vasseur kennt den Finnen seit 15 Jahren, beide haben in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet.

«Ich möchte keine Vergleiche mit Mercedes anstellen, denn sie sind sieben Jahre in Folge Weltmeister geworden. Aber er stand immer im Schatten von Hamilton, und ich war überzeugt, dass er ein ganz anderer Typ sein würde, wenn er der Leader ist», sagte Vasseur: «Und ich denke, dass er diese Richtung eingeschlagen hat.»

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3