Villeneuve: Ricciardos Zeit bei McLaren abgelaufen

Daniel Ricciardo kommt bei McLaren weiterhin nicht in Fahrt, er wurde zuletzt vom McLaren-Boss angezählt. Wird er am Saisonende aussortiert?

Auf Daniel Ricciardo prasselt im Moment eine Menge ein. Vor dem Rennen in Monaco wurde er von McLaren-Boss Zak Brown öffentlich angezählt.

«Mit Ausnahme von Monza (Sieg 2021, Anm. d. Red.) und ein paar anderen Rennen, hat er seine und unsere Erwartungen nicht erfüllt», sagte Brown bei Sky Sports. «Wir würden Daniel natürlich lieber näher an Lando sehen, um einen guten internen Zweikampf zu haben. Aber Daniel fühlt sich im Auto immer noch nicht wohl», sagte er.

Ricciardo feierte 2021 den umjubelten Sieg für McLaren in Monza, der Rest war zu wenig für einen Mann mit seinen Ambitionen. Gegen Norris unterlag er nach Punkten 115:160, außerdem fuhr der Brite zwar keinen Sieg, dafür aber insgesamt vier Podiumsplätze ein.

Die sportliche Seuche geht in dieser Saison weiter. 11:48 steht es zwischen Ricciardo und Norris in Punkten, 1:6 im Qualifying und 2:5 in den Rennen. In sieben Rennen fuhr er sechs Mal nicht in die Punkte.

Die Kritik wächst. «Ricciardo lässt die Rennen verstreichen, und man bekommt selten eine Chance, das zurückzubekommen», sagte der frühere Teambesitzer Eddie Jordan bei Channel 4. «Ich bin mir nicht sicher, wohin er noch gehen kann.»

Jordan weiter: «Lando zerstört ihn mental, körperlich und auf der Strecke, und wenn man so ein Szenario im Team hat, wirkt sich das auf einen selbst aus. Also muss man sofort reagieren.»

Zu spät, findet Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve. «Ricciardos Zeit bei McLaren ist abgelaufen», sagte der Kanadier. «Zak Brown spricht bereits über Klauseln in seinem Vertrag, was im Grunde bedeutet, dass sie bereits eine Entscheidung getroffen haben.»

Brown hatte zuletzt zu Klauseln im Ricciardo-Vertrag erklärt, «es gibt Mechanismen, in denen wir einander verpflichtet sind und dann gibt es Mechanismen, in denen wir das nicht sind.»

Das sei eine Art, die Medien vorzubereiten und Druck auf den Fahrer auszuüben, so Villeneuve: «Ricciardo ist ein Fahrer mit einem sehr hohen Gehalt, der das Team eine Menge Geld kostet. Er bringt keine Punkte und hat nicht die Geschwindigkeit, die das Team braucht, um das Auto zu entwickeln. Er kostet sie also Geld.»

Villeneuve weiter: «Es wäre billiger für McLaren, ihm sein volles Gehalt zu zahlen und ihn nach Hause zu schicken, und einen anderen Fahrer im Auto zu haben. Das ist eine harte Realität, aber so ist die Formel 1.»

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3