Norbert Haug zu Ferrari-Patzer: Gehört zur Geschichte

Norbert Haug führt die Ferrari-Fehler in Monaco auch auf die «Tradition» des Rennstalls zurück. Und: Der Druck für die Roten wird nicht geringer.

Ferrari steckt immer noch Prügel für das verpatzte Rennen in Monaco ein. Denn klar ist: Im Titelkampf der Formel 1 dürfen vermeidbare taktische Fehler wie im Fürstentum eigentlich nicht passieren.

Dabei war alles bereitet für einen Sieg, denn Charles Leclerc und Carlos Sainz hatten die ersten beiden Startplätze herausgefahren. Am Ende wurde Sainz Zweiter, Leclerc allerdings nur Vierter.

Der Druck? «Von außen betrachtet scheint es so, dass intern bei Ferrari so viel Druck herrscht, dass man Entscheidungen besonders gut treffen will – wo vollkommen normale Entscheidungen die viel bessere Wahl wären», schrieb der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug in seiner Kolumne beim RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«Ferrari hat sich in Monaco sicher selbst ein Bein gestellt und so einen sicheren Sieg ihres Titelkandidaten Leclerc in einen vierten Platz verwandelt und dessen Rivalen Verstappen ein vollkommen unnötiges und im schlimmsten Fall am Ende womöglich WM-entscheidendes Geschenk gemacht», so Haug weiter.

Für Haug sind diese Fehler Ferraris aber nichts Neues. «Es gehört leider zur Geschichte Ferraris, dass solche Patzer immer mal wieder passieren und so ansonsten glänzende Bilanzen torpedieren. Beim nächsten Rennen wird der Druck auf diese Art nicht geringer», schrieb Haug.

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3