Röhrl zu Mick Schumacher: Formel 1 brutal und kalt

Für Mick Schumacher wird die Luft in der Formel 1 von Unfall zu Unfall dünner. Von Rallye-Legende Walter Röhrl gibt es einen Ratschlag, wie Schumacher damit umgehen soll.

Mick Schumacher wird nach dem bisherigen Saisonverlauf in der Formel 1 kritisiert, erhält aber auch jede Menge Zuspruch. Fakt ist aber: Am Ende zählen die nackten Ergebnisse, und im Motorsport wird man immer am Teamkollegen gemessen. Da liegt Schumacher hinter Kevin Magnussen, der bislang 15 Punkte einfahren konnte.

Schumacher steht bei null Zählern. «Das ist für Mick Schumacher aktuell bitter, denn Kevin Magnussen, der nach einjähriger Pause in die Formel 1 zurückgekehrt ist, hat ihn gut in Griff. Das übt zusätzlich Druck auf ihn aus, bringt Brisanz ins Team und macht es nicht einfacher», sagte Röhrl der Bild am Sonntag.

Hinzu kommen die zahlreichen Unfälle, die Schumacher unterlaufen. Klar ist: Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem Schumacher liefern muss. «Im Team werden sie sich das eine Zeit lang anschauen. Wenn nichts kommt, werden sie nicht unendlich weiter mitmachen. Die Formel 1 ist brutal und kalt. Er hat einfach derzeit einfach viel zu viele Unfälle, die alle sehr, sehr viel Geld kosten», sagte Röhrl.

Schumacher trage zudem mit dem Namen eine besondere Last, so Röhrl. «Es gibt die Erwartung, dass er der große Star sein muss. Das ist hart und schwer. Ich kann mir vorstellen, dass er möglicherweise schlaflose Nächte hat.»

Röhrl betont, dass es schwierig sei, aus der Ferne zu beurteilen, ob Schumacher das Zeug für die Formel 1 habe. «Es sieht so aus, als hätte er nicht das überragende Talent, das sein Vater hatte. Der ist auf Anhieb vorneweg gefahren. Wobei sich inzwischen natürlich die Zeit geändert hat und die Autos immer wichtiger werden und der Mensch immer unwichtiger wird.»

«Es wird sich zeigen, ob er dem Druck besteht und sich irgendwann behaupten kann», sagte Röhrl, der aber auch glaubt, dass bei Schumacher der Knoten platzt, «wenn er sich ein bisschen entspannt und der Druck geringer wird. Er macht innerhalb des Teams gewiss viele Dinge sehr gut und richtig. Mick braucht auch mal das Glück und die richtigen Umstände.»

Diese Phasen habe jeder schon mal mitgemacht, weiß Röhrl. «Es ist aber bitter, wenn es am Anfang der Karriere ist. Da muss er jetzt durch.»

Sein Tipp: «Man kann sich auch mental stärken, indem man sich kleine Erfolgserlebnisse, zum Beispiel in Trainings, anschaut und sich sagt: Irgendwann klappt es.»

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3