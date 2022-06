Newey: Debrief mit Kimi Räikkönen? Fünf Worte

Adrian Newey hat in seiner Karriere mit zahlreichen Topstars zusammengearbeitet. Es ist interessant, was er über die Arbeitsweise der Champions erzählt.

Jeder Fahrer tickt anders, arbeitet anders, holt auf eine andere Art und Weise sein Maximum auf der Strecke heraus. Technikguru Adrian Newey hat in seiner Zeit in der Formel 1 mit vielen Superstars zusammengearbeitet.

Aktuell mit Weltmeister Max Verstappen. Der Vorteil bei dem Niederländer: Man weiß immer, wozu das Auto fähig ist, so Newey bei The Race: «Sein Feedback ist gut, er ist sich sehr bewusst, was die Reifen machen und wie man mit ihnen umgehen muss. Ich denke, sein Ruf, wild zu sein, ist ungerechtfertigt. Es ist sehr einfach, mit ihm zu arbeiten, er ist sehr offen. Wenn man ihn bittet, etwas zu tun, wird er es immer versuchen.»

Vettel wiederum sei sehr, sehr detailliert in seiner Analyse nach dem Training gewesen, verriet Newey. «Die Nachbesprechungen zogen sich über eine ganze Weile hin. Seb blieb bis spät in den Abend hinein, sah sich die On-Board-Videos an, ging die Daten durch und sprach mit seinem Ingenieur. Das hat bei ihm funktioniert, das ist keine Kritik. Max ist nicht so extrem, er liegt eher in der Mitte.»

Und die Finnen Mika Häkkinen und Kimi Räikkönen? Da bestand die Nachbesprechung «aus etwa fünf Worten, und das war das letzte, was man von ihnen sah! Vor allem mit Mika habe ich sehr eng zusammengearbeitet, mit Kimi weniger. Wenn man sich einmal die Zeit genommen hat, seine Sprache zu verstehen - denn er beschrieb die Dinge anders als ein typischer englischer Fahrer, sagen wir mal - war er zwar kurz und bündig, aber er konnte sehr gut aufzeigen, was er brauchte, um schneller zu werden.»

Der krasse Gegensatz: Wenn Fahrer endlos über die ganze Runde reden, «und wenn man dann in Kurve 17 ankommt, hat man Kurve 2 völlig vergessen, oder man ist eingeschlafen. Daniel [Ricciardo] und Max sind ziemlich ähnlich, was das Feedback und die Herangehensweise an die Nachbesprechung angeht. Sie sind gut, weil sie sich auf die Dinge konzentrieren, die man wissen muss. Wenn man Fragen hat, setzen sie sich gerne hin und erläutern sie. Es ist sehr einfach, mit ihnen zu arbeiten.»

