Charles Leclerc: «Das überlege ich mir nun zwei Mal»

Innerhalb kurzer Frist erhielt Ferrari-Star Charles Leclerc die Gelegenheit, einen 1979er Ferrari von Gilles Villeneuve und ein 1974er Auto von Niki Lauda zu fahren. Fortsetzung ungewiss.

Beim «Monaco Grand Prix Historique» rutschte Ferrari-Ass Charles Leclerc bei Rascasse in die Leitschienen – mit einem 1974er Ferrari 312B3, den einst Niki Lauda bewegt hatte. Leclerc im Rahmen des Monaco-GP: «Die Bremsen waren auf einmal weg, ich konnte den Dreher nicht verhindern.»

Der vierfache GP-Sieger weiter: «Der Wagen war vor dem Einsatz natürlich durchgecheckt worden, aber wie sich herausstellte, kam es dennoch zu einem Defekt an einer Schraube der Bremsbeläge. Solche Dinge kannst du nicht verhindern.»

Aber der gegenwärtige WM-Zweite gibt zu: «Ich befinde mich in einem Titelkampf, und ehrlich gesagt werde ich es mir nun zwei Mal überlegen, in einen historischen Renner einzusteigen. Damit wir uns richtig verstehen – ich sehe es als Ehre an, frühere Renner bewegen zu dürfen, und ich bin ja auch neugierig auf eine solche Erfahrung. Aber ich muss sorgsam abwägen, wie viel Risiko ich eingehen darf. In Monaco hatte ich einfach ein wenig Pech.»



Anfang Mai hatte Leclerc in Fiorano einen 1979er Ferrari des legendären Kanadiers Gilles Villeneuve ausprobiert. «Aber richtig Gas gab ich dabei nicht, denn der Wagen rollte auf steinharten Reifen.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3