Andreas Seidl (McLaren): «Vorhersagen unmöglich»

McLaren hat mit einem Evo-Paket am Spanien-GP-Wochenende deutlich zugelegt, aber vor dem Grossen Preis von Aserbaidschan ist der Passauer Teamchef Andreas Seidl (46) eher skeptisch.

Bei den Wintertests deutete Vieles auf eine erneut starke Saison von McLaren hin, aber dann verirrten sich die Techniker des englischen Traditionsrennstalls ein wenig im Abstimmungs-Dschungel, und Probleme mit der Bremsbelüftung liessen sich auch nicht von heute auf morgen lösen. Erst seit Mitte Mai in Spanien, mit einigen Neuheiten am Papaya-Renner, zeigt die Formkurve von McLaren wieder deutlich nach oben.

McLaren-Teamchef Andreas Seidl bestätigt: «Wir haben mit dem Entwicklungspaket von Spanien einige Schwierigkeiten aus der Welt schaffen können. Aber gleichzeitig hat auch die Konkurrenz Fortschritte erzielt. Was uns angeht, so gibt es nur kleinere Verbesserungen im Laufe der kommenden Rennen.»

Die Rennstrecken von Baku und Montreal haben ihre eigenen Gesetze, wie der 46-jährige Passauer weiss: «Baku, mit diesem extrem schnellen Teil, aber auch den langsamen Passagen durch die Altstadt, ist eine ungewöhnliche Bahn, und auch Montreal hebt sich deutlich von klassischen Strecken ab. Wir haben in diesem Jahr erlebt, wie die Reihenfolge je nach Rennbahn variieren kann, also bin ich mit Prognosen eher vorsichtig.»

«Wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit dieser Rennwagen-Generation noch immer am Anfang stehen. Wie sich das Kräfteverhältnis von Rennen zu Rennen verschoben hat, macht jede Vorhersage unmöglich.»

«Die Leistungsdichte im Mittelfeld ist extrem. Zwei Zehntelsekunden können darüber entscheiden, ob dein Auto auf Startplatz 7 steht oder als 14. ins Rennen gehen muss. Wenn wir in Aserbaidschan und Kanada unsere Aufgaben gut lösen, dann können wir es mit Alpine, Alfa Romeo und so fort aufnehmen. Aber dazu muss schon alles stimmen.»

Highlight der McLaren-Fahrer auf dem schwierigen Stadtkurs von Baku: Daniel Ricciardo gewann 2017 mit Red Bull Racing, Lando Norris wurde 2021 Fünfter.



Als bestes Saisonergebnis 2022 hat Norris Rang 3 erobert. Der Engländer ist bei den vergangenen sechs Rennen fünf Mal in die Top-Ten gefahren. Ricciardo braucht dringend ein Erfolgserlebnis: Er konnte bislang in dieser Saison nur einmal punkten – als Sechster beim Heim-GP in Melbourne.





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3