Schumacher-Crash: Bitte von Haas-Teamchef Steiner

Haas-Teamchef Günther Steiner vor dem Grossen Preis von Aserbaidschan: «Wir haben nun zwei Rennen innerhalb von nur acht Tagen, in Baku und Montreal. Wir brauchen ein sauberes Wochenende.»

Nach dem Quali-Unfall von Mick Schumacher in Dschidda hatte Haas-Teamchef Günther Steiner erklärt: «Von den Aufhängungen ist nur jene links vorne vielleicht noch zu verwenden, alle anderen Räder wurden abgerissen und die Aufhängungen zerstört. Getriebe, Verkleidung, Kühler, das ist alles hin, ich schätze, wir reden hier von einem Schaden in Höhe von mindestens 500.000 Dollar, vielleicht sogar bis zu einer Million.» Der Crash von Schumacher im Monaco-GP, bei welchem das Auto in zwei Teile gerissen worden ist, dürfte finanziell ähnlich schwer ins Gewicht fallen.

Vor dem achten WM-Lauf der Saison in Baku (Aserbaidschan) hält der 57-jährige Steiner daher fest: «Wir haben zwei Rennen innerhalb von nur acht Tagen, in Baku und Montreal. Wir brauchen in Baku ein sauberes Wochenende, wir brauchen ein Rennen ohne Schäden.»

«Es ist immer eine Herausforderung, in nur wenigen Tagen von einem Kontinent zum anderen zu reisen. Wenn du dann zusätzlich zum ganzen Reisestress ein beschädigtes Auto hast, dann wird alles noch schwieriger. Das ist einer der Gründe, wieso ich die Pläne der Formel 1 begrüsse, Rennen regional zusammenzufassen.»

Der Meraner in Bezug auf den Strassen-GP von Baku: «Das ist wie zwei Strecken in einer – du hast den langsamen Teil in der Altstadt und dann den ultraschnellen zurück zu Start und Ziel. Da musst du in Sachen Abstimmung schon alles auf den Punkt bringen, um bei der Musik zu sein.»

«Wir haben ein Auto, das bislang auf allen Pistentypen konkurrenzfähig gewesen ist, auch wenn wir das, aus unterschiedlichen Gründen, in Miami, Barcelona und Monte Carlo nicht in Punkte umsetzen konnten. Von daher reisen wir mit einem guten Gefühl nach Aserbaidschan.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3