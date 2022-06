Team-Duelle: Die Gewinner und Verlierer 2022

Standortbestimmung nach rund einem Drittel der Formel-1-Saison 2022: Die Quali-Duelle verlaufen teils überraschend, noch verblüffender jedoch sind die Abstände zwischen den Stallgefährten.

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Ulrich Richner aus Solothurn wissen: «Ihr habe doch vor kurzem einen umfassenden Zwischenstand in Sachen Stall-Duelle veröffentlicht. Da würde mich beim Quali-Zweikampf der Teamgefährten vertiefend interessieren, wie es um den durchschnittlichen Abstand zwischen den Fahrern steht. Des Weiteren: Gibt es Fahrer, welche vor einem Jahr im Quali-Duell unterlagen, heute aber die Nase vorn haben?»

Wir haben nachgeblättert und unsere Informationen um die Duelle 2021 sowie den durchschnittlichen Vorsprung 2022 ergänzt. Nur zwei Fahrer konnten sich in jedem Quali-Duell 2022 durchsetzen, Charles Leclerc gegen Carlos Sainz bei Ferrari sowie Valtteri Bottas gegen Guanyu Zhou bei Alfa Romeo.

Lando Norris (McLaren) und Sebastian Vettel (Aston Martin) haben ihre Stallgefährten stärker in Griff als vor einem Jahr. Das Gegenteil passiert bei Haas: Mick Schumacher liess 2021 den Russen Nikita Mazepin alt aussehen, nun hat er gegen Kevin Magnussen das Nachsehen.

Bei Red Bull Racing kann sich Sergio Pérez mit dem 2022er Auto besser in Szene setzen, das Gleiche gilt für Yuki Tsunoda bei AlphaTauri.

Was bei Mercedes auffällt: Lewis Hamilton hat in den Rennen das Nachsehen, im Quali-Duell fahren die beiden punkto Zeit auf Augenhöhe.



Mercedes

Lewis Hamilton – George Russell

Quali-Duell: 3:4

Quali-Duell 2021: Hamilton gegen Bottas 16:5

Vorsprung Russell 2022: 0,021 sec

Renn-Duell: 1:6

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 1:2

Top-Ten-Platzierungen: 6:7



Red Bull Racing

Max Verstappen – Sergio Pérez

Quali-Duell: 5:2

Quali-Duell 2021: 19:1

Vorsprung Verstappen 2022: 0,316

Renn-Duell: 4:1

Pole-Positions: 1:1

Beste Rennrunden: 2:1

Siege: 4:1

Podestplätze: 5:4

Top-Ten-Platzierungen: 5:6



Ferrari

Charles Leclerc – Carlos Sainz

Quali-Duell: 7:0

Quali-Duell 2021: 13:8

Vorsprung Leclerc 2022: 0,447

Renn-Duell: 3:1

Pole-Positions: 5:0

Beste Rennrunden: 3:0

Siege: 2:0

Podestplätze: 4:4

Top-Ten-Platzierungen: 6:5



McLaren

Lando Norris – Daniel Ricciardo

Quali-Duell: 6:1

Quali-Duell 2021: 14:7

Vorsprung Norris 2022: 0,422

Renn-Duell: 4:1

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 1:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 1:0

Top-Ten-Platzierungen: 5:1



Alpine

Fernando Alonso – Esteban Ocon

Quali-Duell: 4:3

Quali-Duell 2021: 11:10

Vorsprung Alonso 2022: 0,208

Renn-Duell: 1:4

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 0:0

Top-Ten-Platzierungen: 3:5



AlphaTauri

Pierre Gasly – Yuki Tsunoda

Quali-Duell: 4:3

Quali-Duell 2021: 19:1

Vorsprung Tsunoda 2022: 0,011

Renn-Duell: 2:2

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 0:0

Top-Ten-Platzierungen: 2:3



Aston Martin

Sebastian Vettel – Lance Stroll

Quali-Duell: 4:1

Quali-Duell 2021: 13:7

Vorsprung Vettel 2022: 0,204

Renn-Duell: 3:1

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 0:0

Top-Ten-Platzierungen: 2:2



Williams

Alex Albon – Nicholas Latifi

Quali-Duell: 5:2

Quali-Duell 2021: Russell gegen Latifi 20:2

Vorsprung Albon 2022: 0,653

Renn-Duell: 4:1

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 0:0

Top-Ten-Platzierungen: 2:0



Alfa Romeo

Valtteri Bottas – Guanyu Zhou

Quali-Duell: 7:0

Quali-Duell 2021: Giovinazzi gegen Räikkönen 14:4

Vorsprung Bottas 2022: 0,894

Renn-Duell: 4:0

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 0:0

Top-Ten-Platzierungen: 6:1



Haas

Kevin Magnussen – Mick Schumacher

Quali-Duell: 5:2

Quali-Duell 2021: Schumacher gegen Mazepin 19:0

Vorsprung Magnussen 2022: 0,328

Renn-Duell: 2:3

Pole-Positions: 0:0

Beste Rennrunden: 0:0

Siege: 0:0

Podestplätze: 0:0

Top-Ten-Platzierungen: 3:0