Max Verstappen: «Mit Baku eine Rechnung offen»

2021 verlor der Niederländer Max Verstappen in Baku einen sicher scheinenden Sieg: Vier Runden vor Schluss des Aserbaidschan-GP ging der linke Hinterreifen kaputt. Der Defektursache wurde nie restlos geklärt.

In der Schlussphase des Aserbaidschan-GP 2021 schien alles klar zu sein – Red Bull Racing-Star Max Verstappen führte locker vor seinem Stallgefährten Sergio Pérez. Aber dann zerstörte ein geplatzter linker Hinterreifen alle Hoffnungen des Niederländers. Verstappen flog auf der Zielgeraden ab und musste einen heftigen Einschlag hinnehmen. Rote Flagge! Zum Glück blieb Max unverletzt. Nach dem Re-Start verbremste sich Lewis Hamilton, Pérez sagte Dankeschön und gewann.

Heute sagt Formel-1-Weltmeister Max Verstappen: «Ich freue mich auf die Rückkehr nach Baku, denn hier habe ich noch eine Rechnung offen. Baku ist ein kniffliger Kurs, der viel Gefühl auf der Bremse erfordert und der Fehler oft sofort bestraft, weil die Auslaufzonen so klein sind.»

«In Sachen Abstimmung ist Baku eine Denksportaufgabe. Du musst den richtigen Kompromiss finden zwischen gutem Speed auf der langen Geraden zurück zu Start und Ziel und Abtrieb, den du in den Altstadtpassagen brauchst. Was unsere 2022er Leistungen angeht, so müssen wir auf eine schnelle Runde gegen Ferrari nachlegen.»

Die Reifenschäden an den Autos von Verstappen und auch am Aston Martin von Lance Stroll wurden nie restlos geklärt.



Formel-1-Alleinausrüster Pirelli leitete nach dem Aserbaidschan-GP eine Untersuchung ein. Bei der Analyse wurden auch die Gummis anderer GP-Renner untersucht, die gleich viele oder gar mehr Runden als die beschädigten Reifen hinter sich gebracht hatten.



Dabei kamen die Italiener zum Schluss: Die Schäden wurden nicht durch einen Produktions- oder Qualitätsmangel verursacht. Auch gab es keine Anzeichen von Materialermüdung, genauso wenig konnten Hinweise auf eine Ablösung der Lauffläche gefunden werden. Die Mailänder weisen bis heute jede Schuld von sich.



Pirelli schrieb damals: «Sowohl bei Strolls als auch bei Verstappens linkem Hinterreifen ist die innere Seitenwand kaputtgegangen. Der Schaden ist trotz Einhaltung der Start-Vorgaben zum Mindestdruck und zur maximalen Heiztemperatur der Reifendecken darauf zurückzuführen, wie die Walzen im Rennen eingesetzt wurden.»



Diese Formulierung warf die Frage auf: Hatten sich die Teams beim Reifendruck in einer Grauzone bewegt? Red Bull Racing stellte in einem Statement klar: «Wir haben uns zu jeder Zeit an die Reifenparameter von Pirelli gehalten und werden uns auch weiterhin an deren Vorgaben halten.»



Als Reaktion auf die Reifenschäden wurden in Zusammenarbeit zwischen Pirelli und dem Autosport-Weltverband FIA Massnahmen zur Messung und Überwachung der Vorgaben bezüglich Druck und Temperatur verschäft.





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3