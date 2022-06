Sebastian Vettel (Aston Martin): In Baku unerreicht

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel hat zwar in Baku nie gewinnen können, aber kein anderer Fahrer kam bei allen fünf bisherigen Strassen-GP in Aserbaidschan unter die besten Vier!

Sebastian Vettel kann Baku: Der 53-fache GP-Sieger kam vor einem Jahr in den Strassen der aserbaidschanischen Hauptstadt als grandioser Zweiter ins Ziel, das bislang beste Ergebnis von Aston Martin in der Formel 1. Und der Deutsche ist der einzige Formel-1-Fahrer, der es in den fünf bisherigen WM-Läufen in Baku jedes Mal unter die besten Vier geschafft hat – Zweiter 2016 mit Ferrari, Vierter 2017 und 2018, Dritter 2019, noch immer in Rot, Zweiter dann 2021 in Grün.

Der 34-jährige Deutsche sagt: «Baku ist für mich ein besonderes Rennen, denn hier konnte ich den ersten Podestplatz für Aston Martin einfahren. Ich bin gespannt darauf zu sehen, wie sich die 2022er Rennwagen auf diesem Kurs verhalten, besonders bei dieser Mischung aus langsamen Ecken und Highspeed-Passagen.»

Die Fans dürfen sich auf ein Spektakel gefasst machen: Im Schnitt erleben sie pro Grand Prix in Baku 40 Überholmanöver. Auf den langen Geraden ist das Überholen kein Problem, aber auch strategisch lässt sich Einiges machen – der Zeitverlust durch einen Boxenstopp beträgt nur 21 Sekunden.

Bei vier von fünf Baku-GP gab es Safety-Car-Phasen, zwei Mal musste das Rennen unterbrochen werden (2017 und 2021). Auch die Ausfallquote ist höher als saisonüblich: Im Schnitt kommt ein Viertel der 20 Piloten in Baku nicht ins Ziel.





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3