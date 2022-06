Williams: 25.000 Dollar Strafe von FIA-Finanzbehörde

Der Formel-1-Traditionsrennstall Williams hat gegen das finanzielle Reglement der Königsklasse verstossen. Die FIA-Finanzbehörde «Cost Cap Administration» bestätigt – 25.000 Dollar Busse.

Williams, der drittälteste und dritterfolgreichste Formel-1-Rennstall (nach Ferrari und McLaren) ist vom Autosport-Weltverband FIA mit einer Strafe in Höhe von 25.000 belegt worden. Die «Cost Cap Administration», jene Finanzaufsicht der FIA, welche sich um das Einhalten der Kostengrenze kümmert, bestätigt: Williams hatte es versäumt, die kompletten Unterlagen zum Geschäftsjahr 2021 rechtzeitig einzureichen, so wie das in Artikel 5.1 des Finanzreglements definiert ist, also mit Abgabefrist 31. März 2022. Es handelt sich also nicht um eine Verletzung der Budgetobergrenze, sondern um ein Nichteinhalten der vorgesehenen Abläufe.

Die FIA betont, Williams sei am 12. April auf den Verstoss aufmerksam gemacht worden, der Rennstall habe das Vergehen zugegeben und die Geldstrafe akzeptiert. Angesichts der Tatsache, dass der Verstoss von Williams freiwillig offengelegt wurde und dass der Rennstall überaus kooperativ war, hielt es die Cost Cap Administration für angemessen, eine milde Strafe zu verhängen.

Tatsächlich hatte Williams der FIA erklärt, aufgrund interner Abläufe sei es nicht möglich gewesen, die erwähnte Frist einzuhalten.

Williams hat inzwischen alle erforderlichen Zahlen nachgereicht und die Busse bereits beglichen, auch ist der Rennstall für die Verfahrenskosten aufgekommen. Die FIA sieht den Fall damit als erledigt an.



Williams ist der erste Formel-1-Rennstall, der gegen das Anfang 2021 eingeführte Finanzreglement verstossen hat.





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash

Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3