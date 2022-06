Apple: F1-Film mit Brad Pitt und Lewis Hamilton

Die Apple Studios haben bestätigt: Weltstar Brad Pitt spielt in einem Film aus den Formel-1-Milieu, geschrieben und gedreht von der «Top Gun»-Mannschaft, Lewis Hamilton tritt als beratender Produzent auf.

Hollywood-Star Brad Pitt (58) ist bekennender Renn-Fan: Er besuchte schon mehrere Grand Prix, 2016 war er Ehrengast bei den 24 Stunden von Le Mans, dem grössten Langstreckerennen der Welt. Der Film-Star wird für einen neuen Film vor der Kamera stehen, für den sich die Apple Studios die Rechte gesichert haben – und dabei Netflix, Amazon sowie die klassischen Filmstudios Paramount, Sony und MGM ausgebremst haben. Ein schöner Erfolg für die erst 2019 gegründeten Apple Studios, welche für das Streaming-Portal Apple+ produzieren.

Hinter dem Film stehen jene zwei Männer, die derzeit mit der «Top Gun»-Fortsetzung Maverick einen Kassenschlager haben – Ehren Kruger als Drehbuchautor sowie Joseph Kosinski als Regisseur.

Die Geschichte dreht sich um einen Renn-Veteranen (Pitt), der aus dem Ruhestand kommt, um einen jungen Kollegen unter seine Fittiche zu nehmen. Unter den Produzenten finden sich Jerry Bruckheimer und Chad Oman («Piraten der Karibik») sowie, in beratender Funktion, Formel-1-Champion Lewis Hamilton.

Für den Film gibt es derzeit keinen Titel, es steht noch nicht fest, wann gedreht wird, und ebenfalls ist unbekannt, ob Hamilton eine kleine Rolle übernehmen wird. Das Branchen-Portal Deadline Hollywood spricht von einem Budget in Höhe von 140 Millionen Dollar.



Brad Pitt arbeitete jahrelang an jenem Film über den Rennfahrer und Teamchef Caroll Shelby, der schliesslich als «Ford vs Ferrari» (Le Mans 66, Gegen jede Chance) mit Matt Damon und Christian Bale ins Kino kam.



Das grosse Interesse verschiedener Studios am Formel-1-Projekt geht auf die Tatsache zurück, dass dank der Netflix-Doku «Drive to Survive» das Interesse an der Königsklasse in Amerika durch die Decke geht. Der USA-GP vom vergangenen Oktober fand vor vollen Tribünen statt (400.000 Besucher am ganzen Wochenende), 2022 gibt es zwei WM-Läufe in den USA (Miami und Austin, beide ausverkauft), 2023 kommt ein Nachtrennen in Las Vegas hinzu.