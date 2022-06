Christian Klien: «Verstappen fehlte das Vertrauen»

Für Christian Klien, den GP-Experten von ServusTV, steht fest: «Max Verstappen war vor einem Jahr in Baku klar der schnellste Mann, verlor aber den Grand Prix unglücklich. Jetzt will er endlich in Baku gewinnen.»

Fünf Rennen auf dem schwierigen Baku City Circuit, fünf verschiedene Sieger: Nico Rosberg 2016, Daniel Ricciardo 2017, Lewis Hamilton 2018, Valtteri Bottas 2019, Sergio Pérez 2021. Aber eigentlich hätte der Sieger im vergangenen Jahr Max Verstappen heissen müssen, wie Christian Klien weiss, Formel-1-Experte unserer Kollegen von ServusTV.

Der 39-jährige Österreicher sagt: «Max Verstappen war im letzten Jahr klar der schnellste Mann, verlor dann aber das Rennen unglücklich wegen eines Reifenschadens https://www.speedweek.com/formel1/news/193448/Max-Verstappen-Mit-Baku-eine-Rechnung-offen.html. Nun will er sich revanchieren.»

Aber nicht nur Max Verstappen will etwas gutmachen. 46 Punkte Vorsprung auf den Niederländer hatte Charles Leclerc nach drei Rennen der Formel-1-Saison 2022. Nun liegt der Monegasse elf Punkte hinter dem Titelverteidiger. Der 49-fache GP-Teilnehmer Klien rügt: «Der Dreher in Imola, der technische Defekt in Barcelona und die Strategie in Monte Carlo, das sind alles Fehler, die in einem so engen WM-Titelduell nicht passieren dürfen. Leclerc war in Spanien und Monaco klar der Schnellste. Was Strategie und Reifenhaushalt anbelangt, hat es Red Bull Racing aber besser gemacht. Nun kommen mit Baku und Montreal zwei Highspeed-Strecken, wo ich eher RBR vorne sehe.»

Wieso hatte Verstappen in Monte Carlo gegen Sergio Pérez das Nachsehen? Klien: «Max fehlte vielleicht das letzte Vertrauen ins Auto. Es handelt sich hier um eine Abstimmungsgeschichte, die sich mit der Entwicklung des Boliden erledigen wird. Vom puren Speed her hat er den Mexikaner im Griff.»



Obschon RBR-Teamchef Christian Horner betont hat, Pérez dürfe seine Titelchance wahren, es werde keine Stallorder geben, wittert Christian Klien kein Konfliktpotenzial: «Pérez ist eher am Ende seiner GP-Karriere. Er konnte sich aussuchen – fahre ich nicht mehr Formel 1 oder habe ich noch ein paar geile Jahre im besten Auto? Er wird intelligent genug sein, das Richtige zu tun.»



Apropos Stallduelle. Wie geht es bei Mercedes mit George Russell gegen Lewis Hamilton weiter? Der Hohenemser Klien glaubt: «In Barcelona war Lewis Hamilton deutlich schneller als Russell, in Monaco sind wieder Probleme mit dem Handling des Fahrzeugs aufgetreten. Ganz gelöst haben sie das so genannte Bouncing offenbar nicht, das sich jedoch von Strecke zu Strecke unterschiedlich bemerkbar machen wird. Und davon wird auch abhängen, wie das Duell Hamilton gegen Russell ausgeht.»



Rund um die Rennaction gibt’s am kommenden Wochenende bei ServusTV eine Exklusiv-Story über Fernando Alonso, wie man ihn noch nie gesehen hat. Der Alpine-Pilot bietet tiefe Einblicke in sein Seelenleben und spricht auch über jene schwierige Karrierephase fern der Formel 1.



Des Weiteren bittet der neue FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem ServusTV als erste Fernsehanstalt weltweit zum Gespräch in sein Pariser Büro. Andrea Schlager und Christian Klien melden sich direkt aus der Boxengasse des Baku City Circuit, Kommentare und Analysen liefern Andreas Gröbl, Nico Hülkenberg, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle.





Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Freitag, 10. Juni

11.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Monte Carlo 2022

11.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.00: Erstes Training

15.10: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Emilia Romagna 2022

15.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.00: Zweites Training

19.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Spanien 2022

19.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Monte Carlo 2022

19.30: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

21.00: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.30: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung



Samstag, 11. Juni

06.00: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

09.30: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

10.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Monte Carlo 2022

10.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

12.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monte Carlo 2022

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00: Drittes Training

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.05: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

17.00: ServusTV – Analysen und Interviews

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Emilia Romagna 2022

22.45: Sky Sport F1 – Top-10 Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen



Sonntag, 12. Juni

05.50: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.20: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Monte Carlo 2022

10.20: Sky Sport F1 – F1: Daniel Ricciardos NASCAR Run

10.30: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

11.00: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monte Carlo 2022

11.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

11.20: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

12.20: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00: Grosser Preis von Baku

14.40: ServusTV – Analysen und Interviews

15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.30: ORF – Motorhome

15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

16.15: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.15: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monte Carlo 2022

21.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Monte Carlo 2022

22.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung