Toto Wolff (Mercedes) vor Baku-GP: Problem gelöst?

Mercedes-Benz hat acht Mal in Folge den Konstrukteurs-Plan gewonnen. Falls der Titel erfolgreich verteidigt werden soll, muss im zweiten Drittel der GP-Saison 2022 ein Durchbruch kommen.

Nach sieben Läufen zur Formel-1-WM 2022 sieht es nicht nach der Fortsetzung dieser Serie aus: Mercedes-Benz hat seit Einführung der Turbohybrid-Ära der Formel 1 jedes Mal den Konstrukteurs-Pokal gewonnen, den WM-Titel der GP-Rennställe. Aber 2022, nach Einführung der neuen Rennwagen-Generation, beträgt der Rückstand von Mercedes auf WM-Leader Red Bull Racing bereits 101 Punkte.

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiss: «Wenn wir uns da vorne im Gespräch halten wollen, dann müssen wir aus jedem Rennen das Beste machen und alle Gelegenheiten nutzen. Wir haben in Monaco mit George Russell auf Rang 4 ein gutes Ergebnis errungen, aber wir hätten mehr aus dem Wochenende holen können. Und nur wenn wir das schaffen, bewahren wir unsere Chance.»

Die Gegner von Red Bull Racing und Ferrari spüren: Wenn Mercedes die Probleme mit dem Handling des Mercedes W13 löst, dann werden die Silberpfeile zu einem gefährlichen Gegner. Am Wochenende des Grossen Preises von Spanien hat sich angedeutet, wie scharf der Silberpfeil werden kann, da war der Mercedes zeitweise das schnellste Auto auf der Bahn.



Toto Wolff sagt weiter: «Die langsamen Kurven von Barcelona und dann in Monte Carlo haben uns Einiges gelehrt. Wir haben diese beiden Läufe unter die Lupe genommen, um zu ergründen, wie wir in Baku stärker auftreten können. In Baku erleben wir oft verrückte Rennen, und das Layout der Strecke begünstigt packenden Sport.»



In Aserbaidschan wird sich zeigen, ob die Techniker von Mercedes ein Rezept gefunden haben gegen das gefürchtete «porpoising», diese Hüpfbewegung des Autos unter aerodynamischer Volllast. In Monaco trat das lästige Phänomen allerdings auch auf einem langsamen Kurs auf, vor allem beim Fahrzeug von Lewis Hamilton. Toto Wolff erklärte: «Das war nicht der Effekt, den wir bei den Rennen zuvor festgestellt hatten, das war etwas Anderes – eine Kombination aus tief gelegtem Auto und der steifen Abstimmung, dazu kamen die ganzen Bodenwellen in Monte Carlo.»

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3