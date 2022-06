Fernando Alonso (Alpine): «Das spielt keine Rolle»

Vor vier Jahren zeigte Fernando Alonso, wie wertvoll er ist: Beim Aserbaidschan-GP 2018 brachte er einen scheinbare schrottreifen Wagen zur Box zurück – und wurde am Ende Siebter!

Superstar Fernando Alonso bewies beim Grossen Preis von Aserbaidschan gleich drei Dinge: Erstens, dass er für einen Rennstall Gold wert ist; zweitens, dass in Baku überall Gefahren lauern; und drittens, dass die Rennen dort oft so unberechenbar sind, dass auch aus scheinbar aussichtsloser Position noch Punkte zu holen sind.

Der Spanier war in der ersten Runde des Rennens unschuldiges Opfer einer Kollision zwischen Nico Hülkenberg (Renault) und Sergej Sirotkin (Williams). Alonso blickt zurück: «Mein McLaren wurde beim Zwischenfall in der ersten Runde zerstört. Zwei Reifenschäden und dazu waren Unterboden, Front- und Heckflügel beschädigt. Ich kam auf nur zwei Rädern aus der ersten Runde und dachte, dass das Rennen für mich vorbei sei.»

Aber Alonso liess sich frische Reifen geben, erhielt einen neuen Frontflügel und ging wieder auf die Bahn. Danach zeigte der Asturier, «eines der besten Rennen, die ich in meiner Karriere gefahren bin», so Alonso über Alonso. «Das Rennen war verrückt. Mein Auto war schwer beschädigt, aber wir haben nicht aufgegeben. Und wir wurden mit dem siebten Platz belohnt.»

Zur Ausgabe 2022 von Baku sagt der 32-fache GP-Sieger: «Wir haben inzwischen recht viele Strassenkurse im WM-Programm, und das gefällt mir gut, denn ich mag Strecken, auf welchen du dir keine Fehler erlauben kannst.»

«In den vergangenen Jahren habe ich hier in den meisten Grands Prix viel Boden gutmachen können, die Startposition spielt in Baku keine Rolle – ganz im Gegensatz zu Monaco. Diese Mischung aus langsamen Passagen und Highspeed-Teilen macht Spass, ist aber in Sachen Abstimmung eine Knacknuss.»



Fernando Alonso in Baku

GP Europa 2016 mit McLaren

Startplatz 13, Ausfall (Getriebeschaden)

GP Aserbaidschan 2017 mit McLaren

Startplatz 19, Rang 9

GP Aserbaidschan 2018 mit McLaren

Startplatz 12, Rang 7

GP Aserbaidschan 2021 mit Alpine

Startplatz 11, Rang 8





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3