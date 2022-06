Fernando Alonso: Michael Schumacher-Rekord fällt 09.06.2022 - 15:11 Von Mathias Brunner

© LAT Michael Schumacher und Fernando Alonso 2012

Ein weiterer Rekord des grossen Michael Schumacher fällt: Am Baku-GP-Wochenende übernimmt Fernando Alonso die Spitze in Sachen längste Zeitspanne in der Königsklasse – mit mehr als 21 Jahren!