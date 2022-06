Damon Hill: Verstappen und Perez wie Vettel/Webber

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt: «Klar kann Sergio Pérez in dieser Form Weltmeister werden. Für uns ist es nicht wichtig, wer den Titel holt.» Der 22-fache GP-Sieger Damon Hill hat Zweifel.

Nach seinem grandiosen Sieg in Monte Carlo hat der Mexikaner Sergio Pérez in der WM-Zwischenwertung nur noch 15 Punkte Rückstand auf Leader Max Verstappen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagte in Monaco: «Sergio fährt in der Form seines Lebens, er macht für uns einen fantastischen Job. In dieser Saison fährt Pérez auf einem anderen Niveau als im vergangenen Jahr, das zeigen seine regelmässig herausragenden Leistungen.»

Nach dem Ausfall in Bahrain wurde Pérez in Saudi-Arabien Vierter, es folgten zwei zweite Ränge in Australien und Imola, ein weiterer vierter Platz in Miami, Rang 2 in Spanien und nun der Sieg in Monaco. Horner sieht Pérez nicht mehr in der Rolle des Sekundanten wie 2021: «Klar kann Pérez in dieser Form Weltmeister werden, und für uns spielt es keine Rolle, wer den Titel holt. Beide Fahrer treten für Red Bull Racing an, beide haben die gleichen Möglichkeiten. Für uns als Team könnte es nicht besser laufen, als zwei Fahrer zu haben, die eine WM-Chance besitzen.»

Damon Hill wittert Konfliktpotenzial. Der 61-jährige Engländer, mit Williams 1996 Formel-1-Weltmeister geworden, sagt im Podcast F1 Nation: «Grundsätzlich ist es so, dass Sergio für zwei weitere Jahre unterzeichnet hat, also bis Ende 2024 bei Red Bull Racing fährt. Aber RBR kann verwirrende Signale senden, wenn sie zwei Piloten haben, die sich im WM-Kampf befinden. Da kommt es zu Situationen, in welchen sich ein Fahrer vernachlässigt fühlt, und das erzeugt Spannungen. Wir haben das mit Sebastian Vettel und Mark Webber erlebt und später mit Seb und Daniel Ricciardo.»

«Max Verstappen bleibt für Red Bull Racing die Trumpfkarte, und das sehen fast alle so. Aber es gibt einige kritische Aussagen von ihm, die sind recht barsch. Unterschwellig wird da unterstellt, ihm, also Max, die WM-Chancen zu ruinieren. Andere Fahrer würden in solch schwierigen Momenten viel öfter sagen: ‘Wir haben da ein Problem, aber ich bin sicher, wir lösen das, denn wir gewinnen und verlieren gemeinsam.’ Solche Sätze höre ich aus seinem Munde selten. Also warten wir mal ab, wie sich das entwickelt.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash

Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3