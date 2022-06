GP in Baku im Fernsehen: 3 Strecken in einem Rundkurs

Der Rundkurs von Baku erinnert gleich an drei andere GP-Strecken

Die GP-Piloten treten in dieser Woche auf dem Strassenkurs von Baku gegeneinander an und die Piste birgt nicht nur für die Fahrer einige Herausforderungen. Wer nichts verpassen will, findet hier alle Sendezeiten.

Die achte WM-Runde hat es in sich, denn die Piloten reisen nach Aserbaidschan, um auf dem Strassenkurs von Baku ihr Können und ihren Speed unter Beweis zu stellen. In den vergangenen Jahren lieferte das Rennen viel Action, im Schnitt gab es in den fünf bisherigen GP-Austragungen dort stolze 40 Überholmanöver zu sehen.

Nicht nur die Fahrer, auch die Techniker werden gefordert, denn der Rundkurs umfasst verschiedene Streckentypen. Der erste Teil umfasst 90-Grad-Kehren und erinnert damit an Sotschi, der zweite Teil ist eng und gewunden wie die Piste in Monaco und der letzte Abschnitt mit der langen Geraden ist wie Montreal.

«Baku hat schon immer vor allem für Unberechenbarkeit gesorgt, denn das liegt in der Natur der Strecke», weiss Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer. «Es ist eine Strecke, die spannendes Racing mit vielen Überholmöglichkeiten bietet. Und sie umfasst Bereiche, in denen die Piloten Risiken eingehen und dafür belohnt werden können.»

Die Piloten dürfen auf gute Chancen hoffen, ist sich der Rumäne sicher. Und diese müsse sein Alpine-Duo Fernando Alonso und Esteban Ocon auch nutzen. Die beiden Teamkollegen bekommen für den achten Saisonlauf auch einige streckenspezifischen Aero-Teile. Wer sehen will, was diese bringen, findet hier die wichtigsten Sendezeiten zum Rennwochenende in Baku.

