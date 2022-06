Max Verstappen zu Ferrari: «Das ist nicht so wichtig»

Max Verstappen kommt in Baku an

In Monaco konnte der Niederländer Max Verstappen seine WM-Führung zu Charles Leclerc auf neun Punkte ausbauen. Aber der Red Bull Racing-Pilot hat Respekt vor dem Speed von Ferrari.

Am Wochenende des Grossen Preises von Spanien hatte Ferrari das schnellste Auto, doch Red Bull Racing profitierte vom Ausfall von Charles Leclerc und vom Dreher von Carlos Sainz – Doppelsieg von RBR mit Verstappen vor Pérez.

Eine Woche später in Monaco hatte Ferrari beide Rennwagen in der ersten Reihe, dieses Mal verbockten die Italiener einen möglichen Doppelsieg mit einer miserablen Rennstrategie. Daher gewann Pérez, und weil Verstappen als Dritter (hinter Sainz) vor seinem Rivalen Leclerc ins Ziel kam, konnte Max seinen Vorsprung in der WM auf neun Punkte ausbauen, es steht 125:115 für Verstappen.

Nun folgt das nächste Rennpaket, mit den WM-Läufen von Aserbaidschan und Kanada innerhalb von acht Tagen. Max Verstappen sagt vor dem Strassen-GP von Baku: «Ich gehe dieses Rennen an wie jedes Andere, ungeachtet meines Reifenplatzers im vergangenen Jahr. Meine Aufgabe besteht darin, im Training die bestmögliche Fahrzeugbalance zu finden und dann das Rennen zu gewinnen.»

«Der Reifenschaden von 2021 ändert für mich nichts, denn das war etwas ausserhalb unserer Kontrolle. Zudem haben wir in dieser Saison ganz andere Walzen.»

Auf die Frage nach dem Hauptgegner meint der 24-fache GP-Sieger: «Ich gehe davon aus, dass Ferrari auch hier konkurrenzfähig sein wird. Aber für mich steht im Zentrum, dass wir uns auf die eigene Leistung konzentrieren.»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat versucht, Druck vom Kessel zu nehmen, als er sagte: «Wir wollen vorne mitmischen und nicht an den WM-Titel denken.»



Das ringt Max Verstappen nur ein müdes Lächeln ab: «Ein konkurrenzfähiges Ferrari ist gut für den gnzen Sport. Aber natürlich besteht das Ziel darin, jedes Rennen gewinnen zu können. Was die Leute dabei sagen, ist nicht so wichtig.»



In Monaco war unübersehbar: Sergio Pérez fühlte sich im Red Bull Racing-Rennwagen wohler als Max Verstappen. Der Niederländer vertieft: «Generell ist die Beobachtung richtig, er kann sich im 2022er Auto besser einbringen als im Fahrzeug vor einem Jahr.»



«Was mich angeht, so brauche ich eine Vorderachse, dank welcher ich knackig einlenken kann. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, ich fühle mich im Rennwagen unwohl, immerhin habe ich in diesem Jahr vier Grands Prix gewonnen. Aber diese Autos sind sehr schwer, da willst du ein Auto, das dir von der Vorderachse viel Gefühl gibt. Und das spüre ich derzeit nicht, und so kann ich die Kurven nicht so attackieren wie im vergangenen Jahr. Aber ich will nichts dramatisieren, es geht nur um Feinheiten der Abstimmung.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:01:27,409 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,154 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,491

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,922

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,968

06. Lando Norris (GB), McLaren, +12,231

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,358

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,388

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +52,525

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +53,536

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +54,289

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +55,644

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +57,635

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,802 min

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Handling

Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck

Mick Schumacher (D), Haas, Crash





Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3