Charles Leclerc: «Viele Lehren aus Monaco gezogen»

Ferrari-Ass Charles Leclerc erlebte in Monaco ein enttäuschendes Heimspiel. Die Fehler, die dem Polesetter den Sieg gekostet haben, hat das Team sorgfältig analysiert, wie der Monegasse betont.

Obwohl Charles Leclerc in Monaco von der Pole starten durfte, musste er sich am Ende mit dem vierten Platz begnügen. Die Enttäuschung darüber stand dem Lokalmatador ins Gesicht geschrieben, der Rennfahrer aus Monte Carlo machte auch klar: Die Fehler, die zu diesem Ergebnis geführt haben, dürfen sich nicht wiederholen.

Leclerc ist zuversichtlich, dass dies nicht geschehen wird. Er sagt: «Wir haben viele Lehren aus Monaco gezogen, denn wir durchlaufen nach jedem Rennen einen Prozess, bei dem wir das, was wir gemacht haben, genau analysieren. In Monaco gab es auch viel anzuschauen, weil wir ein paar Fehler gemacht haben.»



«Was mich für die Zukunft aber zuversichtlich stimmt, ist die Tatsache, dass wir die Gründe für diese Fehler gefunden haben. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass sich diese genauen Schnitzer nicht wiederholen werden. Ich werde da nicht ins Detail gehen, aber alles in allem haben wir die Antworten gefunden, die wir gesucht haben», stellt der 24-Jährige klar.

Mit Blick auf das anstehende Rennen in Baku erklärt der WM-Zweite: «Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht weitere Fehler machen und ich bin überzeugt, dass wir ein grossartiges Ergebnis einfahren können, wenn wir alles perfekt hinbekommen. Wir müssen schauen, wo unsere Schwächen liegen und ich denke, wir werden auf den Geraden nicht ganz so schnell sein wie Red Bull Racing. Aber ob wir uns darauf konzentrieren müssen, kann ich noch nicht sagen.»

«Im vergangenen Jahr haben wir zwar die Pole geholt, im Rennen lagen wir aber da, wo wir vom Kräfteverhältnis her auch hingehörten. In diesem Jahr haben wir ein sehr viel konkurrenzfähigeres Auto. Deshalb hoffe ich, dass wir am Sonntag die Position halten können, sollten wir am Samstag die Pole erobern», macht sich Leclerc Mut.

Fahrer-WM (nach 7 von 22 Rennen)

01. Verstappen 125 Punkte

02. Leclerc 116

03. Pérez 110

04. Russell 84

05. Sainz 83

06. Hamilton 50

07. Norris 48

08. Bottas 40

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Alonso 10

14. Gasly 6

15. Vettel 5

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 235 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 134

04. McLaren 59

05. Alfa Romeo 41

06. Alpine 40

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 7

10. Williams 3