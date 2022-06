Fernando Alonso: Kein Podestplatz aus eigener Kraft

Formel-1-Star Fernando Alonso macht sich in Baku nichts vor. Der Spanier hofft zwar auf seine Chancen im Rennen, das führ gewöhnlich ereignisreich ausfällt. Von einem Top-3-Rang sei er aber zu weit entfernt, betont er.

Nachdem Fernando Alonso beim Saisonstart in Bahrain noch zwei WM-Zähler erobern konnte, folgte eine Durststrecke von vier punktelosen Fahrten in Folge. Erst beim Heimspiel in Barcelona kreuzte er die Ziellinie erneut als Neunter, das darauffolgende Kräftemessen in Monaco beendete er sogar auf Rang 7 – und fuhr damit sein bisher bestes Saisonergebnis ein.

Auf die Frage, ob die Saison 2022 für ihn nun endlich in Schwung kommt, erklärt der Spanier, der das erste Training in Baku als Fünftschnellster abgeschlossen hat: «Ich hoffe doch. Allerdings denke ich, dass wir zu Jahresbeginn noch konkurrenzfähiger waren als in den jüngsten beiden Rennen. Wir haben es aber nicht geschafft, immer Punkte zu holen. Neben Problemen mit der Standfestigkeit sorgten auch Fehler und Pech dafür.»

«In Barcelona und Monaco konnten wir endlich gute Punkte erobern und das Ziel lautet nun, in sechs, sieben Rennen in Folge in die Top-10 zu kommen. Aus eigener Kraft schaffen wir es aber kaum aufs Podest, dazu ist der Vorsprung von Ferrari, Red Bull Racing und Mercedes etwas zu gross. So gesehen ist der siebte Platz die derzeit beste Platzierung, die wir erzielen können», stellt der zweifache Weltmeister klar.

«Allerdings haben wir in Baku ein einzigartiges Rennen, bei dem viel passieren kann», macht sich Alonso gleichzeitig Mut. «Obwohl es ein Strassenrennen ist, liegt der Fokus nicht auf dem Qualifying am Samstag, sondern vielmehr darauf, am Sonntag ein gutes Renntempo zu haben und alle Chancen zu nutzen, die sich durch das Safety-Car oder rote Flaggen möglicherweise ergeben könnten. Da wir mit wenig Abtrieb unterwegs sind, können sich leicht Fehler einschleichen. Deshalb erwarte ich etwas Action im Rennen», fügt er an.

1. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,476 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:45,603

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,810

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,012

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,571

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,667

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,696

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,705

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:46,830

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:46,917

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,691

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,847

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:47,946

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,970

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,078

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,222

17. Alex Albon (T), Williams, 1:48,419

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,810

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:50,921

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:58,332