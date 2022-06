Mick Schumacher über Crash: «Druck stört mich nicht»

Ferrari-Zögling Mick Schumacher steht unter Druck: Er hat in Saudi-Arabien und Monaco seinen Haas-Renner zerstört, aber keinen WM-Punkt eingefahren. Er glaubt: «Punkte sind nur eine Frage der Zeit.»

Vor dem achten WM-Lauf der Saison in Baku (Aserbaidschan) hat Haas-Teamchef Günther Steiner festgehalten: «Wir haben zwei Rennen innerhalb von nur acht Tagen vor uns, in Baku und Montreal. Wir brauchen in Aserbaidschan ein sauberes Wochenende, wir brauchen ein Rennen ohne Schäden.»

Der 57-jährige Südtiroler musste dabei den Namen Schumacher gar nicht erst in den Mund zu nehmen, um die Anspielung zu verstehen: Nach zwei Totalschäden in Dschidda und Monte Carlo ist der Druck auf den Ferrari-Nachwuchspiloten Mick Schumacher noch grösser geworden. Der 22-jährige Deutsche braucht nicht nur ein sauberes Wochenende, er braucht endlich seine ersten WM-Punkte.

Auch in Baku kann Mick Schumacher sein Pech nicht abstreifen: Wasserleck im ersten Training, fast das ganze Training verloren. Im zweiten Training rutschte Mick einmal harmlos geradeaus. Dieses Mal bliebt der Wagen heil, aber eine ideale Freitagvorbereitung sieht anders aus.

Schumacher in Baku: «Wir wollen Punkte einfahren, und dafür müssen wir ein gewisses Risiko eingehen. Es liegt an mir, dabei das richtige Mass zu finden. Natürlich muss ich in diesem Bereich noch dazulernen.»



Für Günther Steiner ist es unsinnig, seinen Piloten um Vorsicht zu bitten. «Es kann unmöglich so weitergehen», sagt der Meraner. «Und das weiss Mick auch. Wenn er in eine Mauer fährt, ist das ja auch nicht gesund. Aber ich kann ihn nicht immer wieder bitten, Unfälle zu vermeiden, das macht alles nur noch schlimmer, denn das würde eine Abwehrhaltung erzeugen.»



Mick ergänzt zur Situation von Haas: «Wir sind ein wenig knapp mit Ersatzteilen, also werde ich natürlich auf der Hut sein.»



Zum Thema Druck meint der Sohn von Rekord-Champion Michael Schumacher: «Druck stört mich nicht. Vielleicht hilft er sogar, schneller zu werden. Man muss Druck für sich selber nutzen können, als Motivation.»



Wer sich die sieben GP-Wochenenden im Detail ansieht, erkennt: Ja, Schumacher hat Fehler gemacht, aber er war auch nicht eben vom Glück verfolgt. Mick meint: «Wenn einige meiner Leistungen belohnt worden wären, dann sähe die Diskussion jetzt anders aus. Meine ersten Punkte sind nur eine Frage der Zeit.»





2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,224 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,472

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,580

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:44,142

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,274

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,315

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,548

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,567

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,609

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,771

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,781

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,874

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,874

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,059

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,115

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:45,264

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,588

18. Alex Albon (T), Williams, 1:46,397

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:46,425

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:47,218





1. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,476

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:45,603

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,810

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,012

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,571

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,667

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,696

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,705

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:46,830

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:46,917

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,691

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,847

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:47,946

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,970

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,078

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,222

17. Alex Albon (T), Williams, 1:48,419

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,810

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:50,921

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:58,332