Sebastian Vettel: «Da muss noch was kommen»

Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel beendete den Trainingsfreitag in Baku auf dem elften Platz. «Es war ganz okay», erklärte er hinterher, betonte aber auch, dass sein Team noch nachlegen muss.

In der ersten Trainingsstunde musste sich Sebastian Vettel noch mit dem 14. Platz begnügen. Auf die Bestzeit von Monaco-Sieger Sergio Pérez fehlten dem Heppenheimer knapp zweieinhalb Sekunden. Am Abend verkürzte er diesen Rückstand auf etwas mehr als 1,5 sec und schaffte es damit auf den elften Platz.

Hinterher erklärte der vierfache Weltmeister bei den Kollegen von «Sky»: «Ich glaube, es war ganz okay, wir haben einen guten Rhythmus gefunden und ein paar Sachen ausprobiert. Ich denke, wir wissen ungefähr, wo wir hinmüssen. Auf einer Runde war ich auf dem weichen Reifen noch nicht so ganz zufrieden, auf der mittelharten Mischung lief es etwas besser. Aber insgesamt war es ganz okay.»

Gleichzeitig betonte Vettel aber auch: «Wir wissen, dass da noch ein bisschen was kommen muss und wir denken, dass wir auch noch ein bisschen was rausholen können.» Von Problemen wollte er nicht sprechen: «Probleme waren es nicht, aber die Fahrzeug-Balance änderte sich auf dem weichen Reifen etwas. Ich hatte mehr Untersteuern, und ich glaube, wir hätten auch was das Set-up angeht, etwas aggressiver sein können. Wir haben da aber ein paar Ideen.»

Der 34-Jährige fügte an: «Wenn wir das hinkriegen und ich auch das Fahren dann etwas besser hinbekomme, dann geht noch etwas mehr. Aber es ist auch klar, dass wenn das Vertrauen etwas flöten geht, es sich hier auf dieser Strecke auch gleich in Rundenzeiten ausdrückt. Insgesamt war es aber ganz gut und ich denke, auch der Longrun war ganz in Ordnung, auch wenn ich natürlich nicht weiss, was die anderen Fahrer gemacht haben.»

Mit Blick aufs Qualifying fügte Vettel an: «Ich glaube, es wird eng, und wenn wir irgendwo um den zehnten Platz landen, ist das für uns bereits ein Riesenerfolg. Denn wir müssen realistisch bleiben, wir haben hier keine neuen Teile dabei. Aber wir werden alles geben, um das Beste aus unserem Paket rauszuholen. Dann schauen wir mal, wo wir landen.»

2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,224 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,472

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,580

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:44,142

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,274

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,315

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,548

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,567

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,609

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,771

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,781

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,874

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,874

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,059

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,115

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:45,264

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,588

18. Alex Albon (T), Williams, 1:46,397

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:46,425

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:47,218

1. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,476 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:45,603

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,810

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,012

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,571

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,667

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,696

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,705

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:46,830

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:46,917

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,691

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,847

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:47,946

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,970

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,078

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,222

17. Alex Albon (T), Williams, 1:48,419

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,810

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:50,921

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:58,332