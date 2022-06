Lewis Hamilton (12.): In Baku windelweich geprügelt

Nach Fortschritten von Mercedes in Barcelona ist der erste Trainingstag in Baku ein Rückschlag: Die Silberpfeile hoppeln wieder, George Russell kommt mit dem Auto besser zurecht als Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton hatte schon vor dem ersten Training auf dem Baku City Circuit geahnt: «Ich fürchte, das Bouncing könnte hier zurückkommen, denn diese Rennstrecke ist überaus wellig.»

Hamilton behielt Recht: Dieses «Porpoising» oder «Bouncing» ist in den schnellen Abschnitten des Strassenkurses übel, und es ist auch kein Trost, dass selbst ein Top-Team wie Ferrari damit zu kämpfen hat. Die Schläge sind extrem: Die Fahrer werden windelweich geprügelt. Pierre Gasly staunte am Funk: «So schlimm war es noch nie.» Und auch die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz monierten am Funk, wie sich im Cockpit durchgerüttelt werden.

Bouncing ist eine Auswirkung der modernen Flügelautos, die überaus sensibel auf Veränderungen des Bodenabstands reagieren. Durch die Instabilität etwa einer Bodenwelle wie auf der Geraden in Baku reisst die Saugnapfwirkung kurz ab, das Auto geht hoch, und dann baut sich der Abtrieb von neuem auf, der Wagen senkt sich wieder. Das wiederholt sich in sehr schneller Folge. Dieser Effekt ist eine Kombination verschiedener Faktoren. Es geht um Feinheiten der mechanischen Abstimmung und der Aerodynamik, und da muss man den Hebel ansetzen. Einige Teams schaffen das besser als andere.

Im ersten Training sah es für Mercedes noch ganz vielversprechend aus, mit Lewis Hamilton auf Platz 6 und George Russell auf Rang 8. Aber im zweiten Training, als die Gegner Tempo zulegten, verloren die Silberpfeile ein wenig von ihrem Glanz – Russell Siebter, Lewis nur Zwölfter. Es geht dabei im Mittelfeld um wenige Zehntelsekunden – die Autos von Russell bis Kevin Magnussen auf Platz 17 liegen alle innerhalb von nur einer Sekunde!

Lewis Hamilton über seinen ersten Trainingstag: «Das Bouncing ist mit voller Stärke zurück. Wir haben dann im zweiten Training mit der Abstimmung etwas experimentiert, aber ehrlich gesagt hat sich das nicht besonders toll angefühlt. Immerhin haben wir dadurch noch mehr Daten gesammelt und wieder dazugelernt.»

«Es wird jetzt darum gehen, sich das alles in Ruhe anzusehen und dann hoffentlich für Samstag ein Set-up zu finden, mit dem der Wagen ein wenig besser liegt. Aber ehrlich gesagt, wenn du 1,6 Sekunden verlierst, dann bist du meilenweit von der Spitze weg. Der grösste Teile unseres Rückstands handeln wir uns auf den Geraden ein.»





2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,224 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,472

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,580

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:44,142

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,274

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,315

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,548

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,567

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,609

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,771

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,781

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,874

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,874

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,059

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,115

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:45,264

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,588

18. Alex Albon (T), Williams, 1:46,397

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:46,425

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:47,218





1. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,476

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:45,603

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,810

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,012

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,571

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,667

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,696

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,705

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:46,830

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:46,917

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,691

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,847

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:47,946

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,970

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,078

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,222

17. Alex Albon (T), Williams, 1:48,419

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,810

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:50,921

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:58,332