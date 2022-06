Charles Leclerc: «Zeiten sind nicht repräsentativ»

Ferrari-Star Charles Leclerc blieb im zweiten Training auf dem Strassenkurs von Baku knapp zweieinhalb Zehntel schneller als der Rest des Feldes. Die Tagesbestzeit will der Monegasse aber nicht überbewerten.

Charles Leclerc ging den Trainingsfreitag in Baku mit viel Zuversicht an. Der Rennfahrer aus Monte Carlo, der beim jüngsten Kräftemessen in seiner Heimat eine Enttäuschung erlebt hatte, schaffte in der ersten Stunde zunächst auf den harten Reifen eine Rundenzeit von 1:46,999 min. Etwa zur Halbzeit wechselte er auf die weiche Mischung und drückte seine persönliche Bestzeit auf 1:45,603 min, womit er den zweiten Platz hinter Sergio Pérez belegte.

In der zweiten Session rückte er mit einem neuen Heckflügel aus und schaffte die knapp 6 km auf der Medium-Mischung in 1:43,806 min. Als er dann auf die weichen Reifen wechselte, schaffte er eine Runde in 1:43,224 min und brannte damit die Tagesbestzeit in den Asphalt. «Das war ein vernünftiger erster Tag», erklärte er nach dem Aussteigen.

«Wir konnten im Verlauf des Tages gute Fortschritte erzielen und haben als Team gut zusammengearbeitet», stellte der 24-Jährige sich und seinem Team ein gutes Zeugnis aus. Gleichzeitig warnte er aber auch: «Die Rundenzeiten sind nicht repräsentativ, denn keiner hat in der zweiten Stunde eine saubere Runde hinbekommen. Da ist also noch etwas Luft nach oben.»

«Unser Renntempo sah stark aus und ich habe mich im Auto sehr wohl gefühlt», fasste Leclerc daraufhin zusammen. «Was die Reifen angeht, so habe ich mich im Renntrimm sehr wohl gefühlt. Die Reifen haben auch nicht gekörnt, ich hatte also kein Graining, was auch positiv ist.»

2. Training, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,224 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,472

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,580

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:44,142

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,274

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,315

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,548

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:44,567

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,609

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,771

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,781

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,874

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,874

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,059

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:45,115

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:45,264

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,588

18. Alex Albon (T), Williams, 1:46,397

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:46,425

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:47,218

1. Training, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:45,476 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:45,603

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,810

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,012

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,571

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,667

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,696

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,705

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:46,830

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:46,917

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,691

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,847

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:47,946

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,970

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,078

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,222

17. Alex Albon (T), Williams, 1:48,419

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,810

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:50,921

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:58,332