Max Verstappen (Red Bull Racing/3.): Das passt nicht

Drittschnellste Zeit für Weltmeister Max Verstappen im Qualifying zum Grossen Preis von Aserbaidschan auf dem tückischen Baku City Circuit. Der Niederländer ist mit dem Handling seines Autos unzufrieden.

Der Baku City Circuit gehört zu jenen Rennstrecken, auf welchen ein Pilot nicht unbedingt von Pole-Position starten muss, um sich den Rennsieg zu angeln. Das weiss auch Max Verstappen. Der Red Bull Racing-Star hat in der Baku-Quali die drittschnellste Zeit erzielt und will aus dieser Position am Sonntag die vor ihm losfahrenden Charles Leclerc und Sergio Pérez schnappen.

Der 24-fache GP-Sieger sagt über sein Abschlusstraining: «Ich verliere konstant Zeit, und das ist ein Trend, der sich aus Monaco fortsetzt. Auch hier finde ich es ganz schwierig, eine Balance zwischen Vorder- und Hinterachse zu finden, mit der ich gut laben kann. Das passt derzeit einfach nicht.»

«So wie es aussieht, sind wir auf den Geraden schneller als die Ferrari, das ist fürs Rennen gewiss nicht von Nachteil. Aber die Grands Prix in Baku haben gezeigt, dass hier immer alles passieren kann.»

Einen Überfall kurz nach dem Start plant Max jedenfalls nicht: «Die Fahrt zur ersten Kurve ist recht kurz, da kannst du nicht so viel machen.»

Als Ziel hat sich der Niederländer gesetzt: «Wir wollen für das Team das bestmögliche Ergebnis erringen.»

Zum Schluss der Quali erkundigte sich Verstappen darüber, wo eigentlich Pérez bleibe. Was war da los? Max sagt: «Wir wechseln uns da an, mal geht der eine als Erster auf die Bahn, mal der Andere. Zum Schluss hätte eigentlich Sergio vor mir losfahren müssen, aber an seinem Wagen wollte der Motor nicht anspringen.»

Damit konnte keiner der beiden Red Bull Racing-Fahrer von einem Windschatten profitieren.



Max über seine Runden: «Der Beginn war gut, dann schlichen sich kleine Fehler ein. Mein stärkster Eindruck aus dem Training ist – Ferrari ist auf eine schnelle Runde etwas flotter als wir, aber im Renntrimm sollten wir bei der Musik sein. Ich war jedenfalls mit meinen Dauerläufen sehr zufrieden.»





Qualifikation, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,359 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,641

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,706

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,814

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,712

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:42,845

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,924

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:43,056

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:43,091

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,173

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,398

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:43,574

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,585

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:43,790

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,444

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,643

17. Alex Albon (T), Williams, 1:44,719

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,367

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,371

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,775