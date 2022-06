Charles Leclerc nach Pole: Zweifel an Ferrari-Speed

Der Monegasse Charles Leclerc hat auf dem schwierigen Baku City Circuit die Pole-Position erobert. Der Ferrari-Fahrer sagt nach dem Abschlusstraining zum Aserbaidschan-GP: «Fast alles hat gepasst.»

15. Pole-Position in der Königsklasse für den Ferrari-Piloten Charles Leclerc in Baku: Der 24-jährige Monegasse zeigte auf dem kniffligen Strassenkurs an der kaspischen See eine magische Runde und hat für den achten WM-Lauf der Saison 2022 die beste Ausgangslage.

Leclerc nach der 15. Pole-Position seiner Formel-1-Karriere, seiner sechsten in dieser Saison (nach Bahrain, Australien, Miami, Spanien und Monaco), seiner vierten also in Folge und seiner zweiten hintereinander in Aserbaidschan: «Klar war die Pole in meiner Heimatstadt Monte Carlo sehr süss, aber das heute auch auch viel Spass gemacht.»

«Auf Strassenkursen fliesst einfach anders Adrenalin als auf herkömmlichen Rennstrecken, vielleicht gefällt mir das deshalb so gut. Du weisst – ein Fehler, und du liegst neben der Bahn.»

«Ich weiss nicht, ob ich noch arg viel mehr aus der Runde hätte herausquetschen können. Sektor 1 und Sektor 2 waren schon sehr gut. Normalerweise tu ich mich mit der zweiten Kurve von Baku immer schwer, aber dieses Mal hat alles gepasst. Dafür fand ich in der Qualifikation die letzte Kurve schwierig, aber ich schätze, das hatte mit dem Wind zu tun.»



Wie schnell ist der Ferrari im Renntrimm? Der gegenwärtige WM-Zweite Leclerc: «Es lief im freien Training nicht so übel, aber ob wir stark genug sein werden, um die Red Bull Racing-Renner hinter uns zu halten? Ich weiss es nicht. Ich kann nur sagen: Das Fahrgefühl stimmt, und ich bin guter Dinge. Ich kann nur sagen, was ich schon vor den Grands Prix von Spanien und Monaco sagte – ich will am Sonntag den Job zu Ende bringen. Ich glaube, der Schlüssel zum Sieg wird das kluge Reifen-Management sein.»





Qualifikation, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,359 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,641

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,706

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,814

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,712

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:42,845

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,924

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:43,056

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:43,091

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,173

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,398

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:43,574

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,585

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:43,790

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,444

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,643

17. Alex Albon (T), Williams, 1:44,719

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,367

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,371

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,775