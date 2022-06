Mick Schumacher: «Papa hat das früher auch geschafft»

Mick Schumacher landete im Baku-Qualifying auf dem letzten Platz. Obwohl die Enttäuschung gross ist, will er sich nicht geschlagen geben und sagt: «Eine gute Position wäre ein Top-10-Platz.»

Mick Schumacher hatte im Qualifying von Baku keinen Grund zur Freude, der Haas-Pilot landete auf dem 20. und letzten Platz. Danach erklärte er enttäuscht bei «Sky»: «Ich glaube, die Qualifikation spricht für sich. Natürlich ist das recht enttäuschend und wir wussten auch, dass es knapp werden würde, um ins Q2 reinzukommen. Aber eigentlich hatten wir die Pace, um es weiter nach vorne zu schaffen.»

«Ich bin an die Box gefahren, um neue Reifen zu holen und rückblickend war das wahrscheinlich die falsche Strategie, denn wir haben damit eine gute Runde weggeschmissen», grübelte der Deutsche, und tröstete sich: «Auf dem Strassenkurs von Baku geht es normalerweise chaotisch zu und her und entsprechend viel Action erwarte ich. Man kann also vom letzten Platz noch in die Punkte fahren.»

«Wir hatten das ganze Wochenende hindurch zu kämpfen, nur schon, um ein gutes Gefühl aufzubauen, das hier nötig ist. Aber ich hatte damit kein Problem im Qualifying, im Gegenteil, ich habe mich recht wohl gefühlt. Dementsprechend schade ist es, dass es nicht besser lief. Aber mein Papa hat es früher auch geschafft, von hinten zu starten und nach vorne zu fahren, und es gibt keinen Grund, warum ich das nicht auch tun kann», fügte Schumacher an.

«Eine gute Position wäre ein Top-10-Platz», gab der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher das Ziel vor. «Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg geholt, denn im Schnitt fallen im Baku-Rennen sechs Autos aus. Damit fehlen nur noch vier Autos, die ich beim Start überholen muss, danach sieht es schon gut aus», rechnete er vor, und gestand: «Ich bin etwas genervt, einfach weil die Situation ein bisschen doof ist. Das Auto ist besser als der letzte Platz.»

Qualifying, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,359 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,641

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,706

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,814

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,712

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:42,845

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,924

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:43,056

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:43,091

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,173

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,398

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:43,574

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,585

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:43,790

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,444

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,643

17. Alex Albon (T), Williams, 1:44,719

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,367

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,371

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,775