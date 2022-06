Sergio Pérez (Red Bull Racing/2.): Heftige Mauerküsse

Der Mexikaner Sergio Pérez angelt sich im Qualifying zum Aserbaidschan-GP einen Platz in der ersten Startreihe, damit sind seine Siegchancen intakt. «Ich kann von Glück reden, dass alles gut ging.»

Nach einer starken Leistung im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Aserbaidschan wird Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez aus der ersten Reihe in den Stadt-GP gehen können. Der Sieger des Grossen Preises von Monaco will am Sonntag nachlegen, aber nach der Baku-Quali ist er zunächst mal ganz bescheiden.

Der gegenwärtige WM-Dritte erzählt nach dem Qualifying: «Ich kann wirklich von Glück reden, dass alles gut ging, denn ich hatte einige heftige Mauerküsse. Zum Glück haben wir nicht nur ein schnelles Auto, sondern auch ein widerstandfähiges! Vor allem in der ersten Runde war ich zu stürmisch, ich wäre beinahe abgeflogen.»

«Ob ich heute Leclerc die Pole hätte wegschnappen können? Ganz ehrlich – ich hätte ihm vielleicht näherrücken können, aber ich bin nicht sicher, ob ich irgendwo drei Zehntelsekunden gefunden hätte. Vor dem letzten Einsatz sprang der Motor nicht an, ich fand mich mutterseelenalleine auf der Bahn wieder, und ohne einen Windschatten ab und an ist es hier schwierig.»

«Charles ist eine tolle Runde gefahren, und es hätte wohl so oder so nicht gereicht gegen ihn. Was mich tröstet: Das ist eine Strecke, auf welcher du gut überholen kannst, und wir haben ein Auto mit toller Top-Speed.»



«Im Rennen will ich Leclerc tüchtig Dampf machen. Meine Ausgangslage ist sehr gut, und ich weiss aus eigener Erfahrung, wie viel in einem Baku-GP passieren kann. Also lass ich das mal alles auf mich zukommen.»





Qualifikation, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,359 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,641

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,706

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,814

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,712

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:42,845

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,924

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:43,056

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:43,091

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,173

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,398

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:43,574

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,585

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:43,790

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,444

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,643

17. Alex Albon (T), Williams, 1:44,719

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,367

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,371

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,775