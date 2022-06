Baku-GP im Live-Ticker: Vorsicht, andere Startzeit!

Hochspannung vor dem Grossen Preis von Aserbaidschan auf dem tückischen Baku City Circuit: Die Fans dürfen sich auf ein Feuerwerk gefasst machen. Vorsicht, gestartet wird schon um 13.00 Uhr!

In der Formel 1 hat sich in den letzten Jahren die Startzeit 15.00 Uhr eingebürgert, das gilt auch für den Grand Prix von Aserbaidschan, aber als Lokalzeit in Baku. Vorsicht also für alle Zuschauer, denn das ist nach mitteleuropäischer Sommerzeit 13.00 Uhr!

Die grosse Frage für den Stadt-GP: Ferrari oder Red Bull Racing? Pole-Mann Charles Leclerc hat Respekt vor dem Speed von Red Bull Racing. Sollte es ein ereignisarmes Rennen geben, ist mit nur einem Reifenwechsel zu rechnen. Leclerc: «Der Schlüssel zum Sieg ist dann das Reifen-Management.» Aber wann haben wir schon in Baku ereignisarme Rennen erlebt?

Wir halten Sie in unserem Live-Ticker über alle Entwicklungen auf dem tückischen Strassenkurs auf dem Laufenden, um 12.30 Uhr geht es hier bei SPEEDWEEK.com los.

Natürlich habe wir für Sie auch die wichtigsten Fernsehtermine zusammengefasst.





Qualifikation, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,359 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,641

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,706

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,814

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,712

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:42,845

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,924

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:43,056

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:43,091

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,173

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,398

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:43,574

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,585

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:43,790

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,444

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,643

17. Alex Albon (T), Williams, 1:44,719

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,367

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,371

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,775





Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Sonntag, 12. Juni

07.20: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Monte Carlo 2022

10.20: Sky Sport F1 – F1: Daniel Ricciardos NASCAR Run

10.30: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

11.00: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monte Carlo 2022

11.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

11.20: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

12.20: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00: Grosser Preis von Baku

14.40: ServusTV – Analysen und Interviews

15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.30: ORF – Motorhome

15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

16.15: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.15: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Monte Carlo 2022

21.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Monte Carlo 2022

22.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung