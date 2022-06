Laurent Mekies, Ferrari: Düstere Prognose für Baku-GP

Der Franzose Laurent Mekies, Sportdirektor des Formel-1-Rennstalls von Ferrari, macht sich vor dem Aserbaidschan-GP Sorgen: «Wir wissen, dass Red Bull Racing im Rennen schneller sein wird.»

Seit zwei Monaten ist Ferrari ohne Sieg, nachdem Charles Leclerc am 10. April den Grossen Preis von Australien gewonnen hatte. In den vergangenen acht Wochen hatten immer Autos von Red Bull Racing die Nase vorn, selbst wenn der Monegasse Leclerc seit dem Miami-GP jedes Mal auf Pole-Position gestanden hat (Miami, Barcelona, Monte Carlo, Baku).

Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies, stellvertretender Teamchef des berühmtesten GP-Rennstalls der Welt, schätzt die Lage vor dem Aserbaidschan-GP so ein: «Im Qualifying wurde es wie erwartet sehr knapp. Langsam gewöhnen wir uns daran, wie Charles in einem Abschlusstraining eine Wunderrunde aus dem Helm zaubert. Er scheint in der Lage zu sein, die entscheidenden Zehntelsekunden aus sich und dem Wagen zu schöpfen, wenn’s draufan kommt.»

«Es ist auch wichtig, dass wir Carlos Sainz da vorne haben, denn wir gehen von einem taktisch geprägten Rennen aus, und dafür ist es wichtig, zwei Asse im Ärmel zu haben.»

Aber der 45-jährige Franzose zeichnet für die Tifosi ein düsteres Bild: «Wir wissen, dass Red Bull Racing im Rennen schneller sind als im Quali-Trimm. Wir vermuten, dass sie mit einer höheren Top-Speed für den Grand Prix besser gerüstet sind.»

«Auf der anderen Seite hat sich im Training hier und auch bei den vergangenen WM-Läufen gezeigt: Die kleinsten Nuancen können entscheiden über Sieg oder Niederlage. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Im Zentrum steht ein kluges Reifen-Management, und da wir hohe Temperaturen erwarten, wird dies der Schlüssel für einen guten Renn-Speed sein.»





Qualifikation, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,359 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,641

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,706

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,814

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,712

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:42,845

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,924

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:43,056

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:43,091

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,173

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,398

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:43,574

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,585

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:43,790

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:44,444

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,643

17. Alex Albon (T), Williams, 1:44,719

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,367

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:45,371

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,775