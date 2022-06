Max Verstappen siegt in Baku: «Besser geht’s nicht»

Der fünfte Grosse Preis von Aserbaidschan endet mit dem Triumph des von Weltmeister Max Verstappen und einer bitteren Niederlage für Ferrari. Hier die ersten Stimmen von Max, Sergio Pérez und George Russell.

Nach dem Ausfall beider Ferrari von Carlos Sainz und Charles Leclerc lief alles für Red Bull Racing: Lockere Führung für Max Verstappen vor Sergio Pérez. Dahinter George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (AlphaTauri), Daniel Ricciardo (McLaren) und Lewis Hamilton (Mercedes). Ferrari bestätigte: Motorschaden bei Leclerc.

Die RBR-Fahrer konnten das Tempo kontrollieren und sich sogar den Luxus erlauben, ihren Speed zu drosseln – denn George Russell lag zu weit hinten, um Max und Sergio unter Druck zu setzen.

Lewis Hamilton berichtete am Funk: «Mein Rücken bringt mich um.» Schon im Training hatte der Engländer erklärt, wie er im Mercedes windelweich geprügelt wird.

Verstappen, der Pérez bis auf fast zehn Sekunden wegzog, erhielt die Anweisung einer Richtzeit und die Ermahnung: «Du weisst, wie es ist, hier ein Rennen zu verlieren.» Ein Hinweis auf den Reifenschaden im Rennen 2021.

In Runde 33 das vierte Ferrari-befeuerte Auto out: Nach dem Chinesen Guanyu Zhou (Alfa Romeo) musste auch Kevin Magnussen seinen Haas-Renner ausrollen lassen.

Red Bull Racing nutzte die virtuelle Safety-Car-Phase, um Max Verstappen und Sergio Pérez nacheinander an die Box zu holen, um ihren frische harte Pirelli zu geben, George Russell hat das gleiche. Der Vorsprung dieser drei Piloten war gross genug, um die ersten drei Ränge zu behaupten. Auch Lewis Hamilton wurde hereingeholt und verlor so einen Rang an Yuki Tsunoda. Links hinten gab es am Wagen von Pérez ein kleines Problem, der Stopp dauerte länger als üblich.

Daniel Ricciardo nutzte die VSC-Phase ebenfalls zum Stopp, liess sich aber mittelharte Walzen geben, um von Rang 9 Boden gutzumachen.

Lewis Hamilton kaufte sich Yuki Tsunoda, der Japaner in Schwierigkeiten: Nur noch eines der beiden Heckflügel-Elemente, die man auf den Geraden flachstellen kann, öffnete sich. Der AlphaTauri-Fahrer erhielt die schwarz-orangene Flagg (mechanisches Problem, zur Box kommen!). Die Mechaniker versahen den Flügel mit Klebeband und schickten Yuki auf die Bahn zurück, und der Japaner erhielt den Befehl: «Kein DRS mehr verwenden!» Damit war eine Top-Ten-Platzierung im Eimer.

Verstappen und Pérez ohne Schwierigkeiten in Führung, Hamilton rückte dem viertplatzierten Gasly näher, dahinter Vettel, Alonso, Ricciardo, Norris und Ocon.



Der Niederländer erhielt eine neuen Rundenrichtzeit (1:47,5 min) und monierte: «Seid ihr sicher? Ich will nicht, dass die Reifen abkühlen.» Er durfte sich weiter bei 47,0 einpendeln.



Dann eine neue Funknachricht für Max: «Ab jetzt kein DRS mehr, bitte.» In diesem Jahr gab es immer wieder Probleme mit dem verstellbaren Heckflügel, RBR wollte kein Risiko eingehen.



Lewis Hamilton war nun an Gasly dran, im Kampf um Platz 4. In der 44. Runde ging der Rekord-Champion vorbei, auf dem Weg zu seinem besten Ergebnis in dieser Saison. Zwei Red Bull Racing-Autos vor zwei Mercedes.



Max Verstappen meldete sich am Funk: «Ich spüre ein kleines Teil im Fussraum, das sich bewegt.» Aber das hinderte Max nicht an seinem 25. GP-Sieg.



Und so ging dieses Rennen zu Ende mit dem bestmögliche Ergebnis für Red Bull Racing und null Punkten für Ferrari. Mercedes fuhr das beste 2022er Ergebnis heraus, tolle Leistung von Pierre Gasly (Rang 5 im AlphaTauri) und von Baku-Spezialist Sebastian Vettel (6.), beide Alpine und beide McLaren in den Punkten.



Hier erste Stimmen der ersten drei Piloten im Baku-GP.



Max Verstappen (Red Bull Racing/1.)

«War das ein gutes Rennen oder war das ein gutes Rennen? Das war ein toller Job der ganzen Mannschaft, ich bin mit diesem Team-Ergebnis sehr glücklich, besser geht’s nicht.»



«Klar kann mir keiner den Sieg von 2021 zurückgeben, aber wir hatten heute tollen Speed und konnten auf diese Weise mit den Reifen haushalten. Das Pech von Ferrari war heute unser Glück, aber wir hätten genügend Speed gehabt, um Leclerc in Atem zu halten. Ich war mit der Fahrzeugbalance im Rennen sehr zufrieden, alles hat heute gepasst.»



«Was die nächsten Rennen angeht: Es läuft jedes Mal ein wenig anders, und es geht jedes Mal um Nuancen. Es muss alles stimmen, um zu gewinnen, und das wird auch weiterhin so sein. Im Moment läuft alles für uns, aber ich weiss – das Pendel kann auch wieder in die andere Richtung ausschlagen.»



Sergio Pérez (Red Bull Racing/2.)

«Das hätte nicht besser laufen können, und die beste Rennrunde habe ichmir auch schon geschnappt. Wir waren in der virtuellen Safety-Car-Phase ein wenig unglücklich, da gab es beim Stopp ein Missverständnis, aber das war letztlich nicht ausschlaggebend. Heute war Max einfach schneller, weil bei mir die mittelharten Reifen stärker abbauten. Das werde ich mir im Detail anschauen müssen.»



George Russell (Mercedes/3.)

«Mehr war heute nicht zu machen. Aus eigener Kraft hätte ich es wohl nicht aufs Podest geschafft, aber du musst Rennen eben zu Ende fahren können. Es war nicht einfach, mit diesem hüpfenden Wagen das Rennen zu überstehen, aber ich bin mit dem Ergebnis sehr glücklich.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0



Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3