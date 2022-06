Sergio Pérez (2.): «Das muss ich mir genau ansehen»

Platz 2 für den Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez beim Aserbaidschan-GP. Auf dem schwierigen Strassenkurs von Baku zeigt der Mexikaner einmal mehr seine Klasse, aber es nagen an ihm auch Fragen.

Der Grosse Preis von Aserbaidschan auf dem Baku City Circuit endet mit dem zweiten Platz für den 32-jährigen Mexikaner Sergio Pérez, kein Formel-1-Fahrer hat auf dem schwierigen Strassenkurs mehr Podestplätze errungen als er – Dritter 2016, Dritter 2018, Sieger 2021, Zweiter 2022.

Der Monaco-Sieger hat sich mit dem zweiten Platz hinter Max Verstappen auf den zweiten Platz in der WM-Zwischenwertung geschoben, also vor Charles Leclerc, er hat in Baku seinen insgesamt 20. Podestplatz errungen.

Grundsätzlich ist der erfahrene Pérez zufrieden: «Mehr als der zweite Platz lag heute nicht drin, zudem habe ich mir den Extrapunkt für die beste Rennrunde geschnappt.»

Aber Pérez gerät ins Grübeln, wenn er an seinen Renn-Speed denkt. «Bei mir haben die mittelharten Reifen stärker abgebaut als am Auto von Max, das müssen wir uns in Ruhe ansehen.»

«Checo» fuhr im ganzen Training hervorragend, erzielte in zwei von drei freien Trainings Bestzeit und ging nach einem Verbremser von Pole-Mann Charles Leclerc sofort in Führung. Aber im weiteren Verlauf des Rennens wurde klar – so grandios wie im Training war der Mexikaner nicht mehr unterwegs, gleichzeitig kam Max Verstappen mit seinem RBR-Renner besser zurecht als im Training. Das hat an diesem Tag den Unterschied ausgemacht. Zudem verlief ein Reifenwechsel bei Pérez nicht optimal.



Sergio erzählt: «Mein Start war gut, und bis zur virtuellen Safety-Car-Phase lief es prima. Dann aber gab es ein Missverständnis. Eigentlich war der Plan, die VSC-Periode für einen Reifenwechsel zu nutzen, aber der Befehl kam zu spät. Der Stopp selber war dann auch nicht gut.»



Hatte Pérez am Funk den Stopp gefordert? «Nein, das ist Sache des Teams, die vom Kommandostand eine viel besser Übersicht über die Rennsituation haben. Es war einfach etwas unglücklich.»



«Gleichzeitig ist Max heute wirklich stark gefahren und hat den Sieg vollauf verdient. Gerade auch im Hinblick auf den kommenden Kanada-GP will ich herausfinden, wieso die mittelharten Pirelli bei mir stärker abgebaut haben als am Auto von Max. Ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass ich die Walzen zu hart rangenommen habe. Vielleicht hat es mit den Reifentemperaturen zu tun. Und auch bei den Reifenwechseln können wir mehr herausholen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3