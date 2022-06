Lewis Hamilton (Mercedes): «So geht’s nicht weiter»

Lewis Hamilton stieg nach dem Baku-GP in Zeitlupe aus seinem Mercedes, so sehr schmerzte ihn der Rücken. Nach Rang 4 und dem besten Saisonergebnis sagt er: «Mein Rücken bringt mich um.»

Das tat schon beim Zusehen weh: Rekord-Champion Lewis Hamilton schälte sich nach einer guten Fahrt zum vierten Platz sehr langsam aus seinem Silberpfeil, dann eilten Mercedes-Mitarbeiter ins Parc fermé, um den Champion zu stützen. Schon während des Rennens hatte sich der 103-fache GP-Sieger so zu Wort gemeldet: «Mein Rücken bringt mich um.»

Das fortwährende Bouncing der Mercedes-Autos ist am Wagen von Hamilton markanter als beim Dienstfahrzeug von George Russell, und der siebenfache Weltmeister Hamilton hat am Baku-Wochenende verraten: «Ich muss mich nach jedem Einsatz am Rücken behandeln lassen. Es hilft auch nicht, ein paar Jährchen mehr auf dem Tacho zu haben als George Russell.»

«Ich habe einfach versucht, mich durchzubeissen, irgendwann läufst du nur noch auf Adrenalin. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie schmerzhaft das ist, vor allem auf den Geraden. Zum Schluss des Rennens bin habe ich einfach nur noch gebetet, dass dies alles bald vorbei sein möge.»

Über das beste Rennergebnis von Mercedes-Benz in dieser Saison sagt Hamilton: «Wir haben hier ein fabelhaftes Mannschaftsergebnis eingefahren, unseres Strategie war erstklassig.»

Hamilton ist überzeugt: «Wenn wir dieses Bouncing endlich mal in den Griff bekommen, dann sind wir da vorne voll dabei. Unsere Berechnungen zeigen, dass alleine durch das Hüpfen des Autos ungefähr eine Sekunde pro Runde verloren geht. Abgesehen davon, wie unbequem das ist.»

«Bei Russell war weniger Bouncing zu beobachten, das lag an experimentellen Teilen an meinem Auto und an einer anderen hinteren Aufhängungen. Letztlich ist sein Weg der bessere. Wir Fahrer stehen mit der FIA in Kontakt, denn wir müssen dieses Phänomen in den Griff bekommen, wir wollen nicht die nächsten vier Jahre so weitermachen. Alle Rennställe arbeiten fieberhaft an Lösungen.»

«Mein Rücken ist grün und blau geschlagen, ich glaube nicht, dass ich in einem Rennen je solche Schmerzen gehabt habe. Und da ist auch ein gewisses Sicherheitsrisiko. Es gab einige Situationen an diesem Wochenende, bei welchen ich beinahe den Wagen aus der Kontrolle verloren hätte, bei Top-Speed! Das ist haarig und neu für mich. Über so etwas musste ich mir bislang in meiner ganzen GP-Karriere noch nie Gedanken machen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3