Mick Schumacher (14.): «Da war alles schon zu spät»

Haas-Pilot Mick Schumacher kreuzte die Ziellinie in Baku als Vierzehnter. Danach erklärte der 23-jährige Deutsche, warum im achten Saisonlauf in Aserbaidschan kein besseres Ergebnis möglich war.

Den Aserbaidschan-GP musste Mick Schumacher vom Ende des Feldes in Angriff nehmen, doch davon liess er sich nicht entmutigen. Der Haas-Pilot sprach trotzdem von den Punkterängen und rechnete nach dem Qualifying vor, dass diese bei den zu erwarteten Ausfällen gar nicht mehr so weit entfernt waren. Im Rennen auf dem Strassenkurs von Baku schaffte er es Tags darauf aber nicht in die Top-10.

Schumacher musste sich mit dem 14. Platz begnügen und bei «Sky» sagte er dazu: «Wir sind auf den harten Reifen ins Rennen gegangen und hatten uns mehr davon erhofft. Ich steuerte danach die Box an, weil wir dachten, dass wir ein Problem mit diesen Reifen hatten, und ich weiss nicht, ob im Endeffekt wirklich eines vorlag oder nicht.»

«Aber wir waren mit dem Tempo nicht ganz da, wo wir sein wollten. Erst beim letzten Stint war es so, dass wir den gewohnten Speed zeigen konnten. Aber da war alles schon zu spät und die Punkteränge waren zu weit weg», fügte der 23-Jährige nüchtern an.

«Das ganze Wochenende war nach dem Zeitverlust im ersten Training schon sehr schwierig, und auch im zweiten Training lief es nicht gerade berauschend. So gesehen ist der 14. Platz ganz okay. Und nun steht das Rennen in Kanada an, das ein Neustart sein wird», schilderte Schumacher.

Der Formel-2-Meister von 2020 stellte auch klar: «Wir wissen, dass unser Auto bisher nicht weiterentwickelt wurde, das hilft uns nicht unbedingt. Denn das Mittelfeld liegt leistungsmässig sehr eng beieinander. Deshalb müssen wir schauen, ob uns andere Strecken vielleicht besser liegen. Denn der Top-Speed, der hier und auch in Kanada eine grosse Rolle spielt, ist nicht gerade unsere Stärke.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)

Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0

Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3