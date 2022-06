Helmut Marko: «Wir hätten Ferrari auch so gepackt»

Red Bull Racing steht hervorragend da: Überlegende Führung im Konstrukteurs-Pokal, Max Verstappen vor Sergio Pérez in der Fahrerwertung. Dr. Helmut Marko: «Dabei hatten uns Einige schon abgeschrieben.»

Wie schnell das in der Formel 1 doch geht. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagt nach dem grandiosen Doppelsieg von Red Bull Racing (Verstappen vor Pérez) in Baku: «Als man uns mit 46 Punkten Rückstand im April schon abgeschrieben hatte, waren noch 20 Rennen zu fahren, und ich habe immer gesagt – das geht noch lang.»

«Ferrari hatte nun zwei technische Ausfälle und wir auch, da haben wir also Gleichstand. Man sieht aber, was mit Konstanz möglich ist, wie es bei Mercedes der Fall ist. George Russell ist nicht so schnell, aber ist konstanter und deshalb in den Punkten nicht weit weg.»

Zum Rennen meint der 79-jährige Grazer: «Wir sind wunschlos glücklich. Die Fahrer haben sich alle benommen, Max hat in der vorletzten Runde noch versucht, uns mit Bremsproblemen ein wenig zum Narren zu halten, und dann wollte er die schnellste Runde fahren. Wir hatten drei Fehler bei den Boxenstopps, was bei uns unüblich ist, aber Gott sei Dank ist es passiert, als etwas Zeitverlust keinen Schaden anrichten konnte.»

Ferrari holte in der virtuellen Safety-Car-Phase Charles Leclerc sofort an die Box, Red Bull Racing ging anders vor. Le Mans-Sieger Marko erklärt: «Der Fokus lag darauf, Max Verstappen an Leclerc vorbeizubekommen, Sergio hatte die Anordnung bekommen, das Gegenteil von Leclerc zu machen. Leclerc ist in die Box gefahren, damit war die Situation geklärt. Wenn du in Führung liegst, fährst du nicht als Erster an die Box. Wir sind aber der Meinung, dass wir Ferrari an diesem Tag auch ohne die Probleme gepackt hätten.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3