Max Verstappen: Das sagt er zum Pech von Leclerc

In Baku ist alles für Red Bull Racing gelaufen. Aber Max Verstappen ist trotz des fünften Saisonsiegs auf der Hut. «Ich weiss, dass sich Glück und Pech im Laufe einer Saison immer ungefähr die Waage halten.»

Doppelsieg und beste Rennrunde für Red Bull Racing im Grossen Preis von Aserbaidschan, 44 Punkte aus Baku geschöpft, besser geht das nicht. Max Verstappen hat mit seinem fünften Saisonsieg (nach Saudi-Arabien, Emilia-Romagna, Miami und Spanien) die WM-Führung ausgebaut. Aber der Niederländer lässt sich vor dem kommenden WM-Lauf in Montreal nicht in falsche Sicherheit wiegen.

Nach seinem 25. GP-Sieg sagt der Niederländer: «Es hatte mit einem guten Start begonnen, aber dann ging mir der Raum aus, der Anlauf zur ersten Kurve ist in Baku recht kurz. Danach war Zeit für ein wenig Geduld. Bei der virtuellen Safety-Car-Phase haben wir uns dazu entschlossen, beide Autos auf der Bahn zu lassen und etwas länger auf dem ersten Reifensatz zu bleiben.»

«Das Auto fühlte sich im Rennen besser an als im Training, der Abbau der mittelharten Walzen hielt sich in Grenzen. Wir haben auf die harten Pirelli gewechselt, und es wäre spannend gewesen zu sehen, wie das gegen Charles Leclerc ausgegangen wäre. Ich bin davon überzeugt, dass wir ihn eingeholt hätten, denn wir hatten im Rennen das schnellere Auto.»

«Ich habe immer gesagt, dass sich Glück und Pech im Laufe einer Saison die Waage halten. Zu Beginn der Saison hatte ich mit Ausfällen zwei Mal Pech, nun hat es in Barcelona und Baku zwei Mal Charles erwischt. Wir liegen jetzt auf Augenhöhe. In einem WM-Kampf gilt immer das Gleiche – du musst im Idealfall in jedem Grand Prix üppig punkten, wenn du ein Wörtchen um den Titel mitreden willst.»

Max Verstappen bleibt auf der Hut, denn er weiss, wie schnell sich das Blatt in der Formel 1 wieder wenden kann: «Es ist offensichtlich, dass wir in der Qualifikation nicht die Nase vorn haben, Ferrari ist auf eine schnelle Runde bessser, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hilft uns das für den Renntrimm, aber mir wäre schon lieber, wir hätten im Abschlusstraining etwas mehr Speed und dazu ein etwas besseres Gefühl fürs Auto. Ich sehe die Leistungsfähigkeit am Samstag als derzeit grössten Raum für Verbesserungen.»



Wie geht das alles in Kanada weiter? Max meint: «Es ist vor einem Wochenende immer schwierig, die Konkurrenzfähigkeit exakt einzuschätzen. Bislang ging es an jedem Wochenende um die Frage – Red Bull Racing oder Ferrari? Aber wer am Ende die Nase vorn hat, das lässt sich in der Regel vor einem Grand Prix nicht sagen. Selbst hier waren wir uns nach dem Abschlusstraining unserer Sache nicht sicher. Es bringt auch nichts, alles zu verkopfen. Zumal in einem Rennen so viel Unvorhergesehenes passieren kann.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3