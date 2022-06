Carlos Sainz: Saison läuft nicht in meine Richtung

Carlos Sainz bleibt das Pech treu. In Baku scheidet der Spanier früh aus und geht mal wieder leer aus. Er bezeichnet das als «extrem frustrierend».

Carlos Sainz bleibt das Pech treu. Der Spanier fiel wie sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc beim achten Saisonrennen in Baku aus.

Für ihn ist es der zweite Nuller in dieser Saison. Er verliert weiter den Anschluss, ist mit 83 Punkten WM-Fünfter, hat aber bereits 67 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Max Verstappen.

«Es ist schade, was passiert ist. Ich bin gut reingekommen, habe nach vorne aufgeschlossen und dann gab es ein Problem mit der Hydraulik. Diese Saison läuft bisher nicht in meine Richtung», sagte Sainz.

Sainz sauer: «Jedes Mal, wenn ich ein gutes Rennen fahre, passiert im nächsten Rennen etwas. 2022 war in dieser Hinsicht extrem frustrierend.»

Er nimmt das Team in die Pflicht, denn so hat Ferrari im WM-Kampf keine Chance. «Wir wissen, dass wir uns in Sachen Zuverlässigkeit verbessern müssen. Ich hatte sehr viel Pech bisher. Es ist schwierig in Schwung zu kommen, wenn die Konstanz fehlt. Ich muss Runden und Rennen fahren, um Erfahrung zu sammeln. Aber wir sind ein Team, wir stehen weiterhin zusammen und bleiben positiv», sagte Sainz.

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3