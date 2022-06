Pierre Gasly: Zukunft offen! «Wird Gespräche geben»

Pierre Gasly hat in Baku mal wieder ein sportliches Ausrufezeichen setzen können. Wie es für ihn generell in der Formel 1 weitergeht, weiß der Franzose allerdings nicht.

Die vergangenen Wochen waren nicht leicht für Pierre Gasly. Mit AlphaTauri kam der Franzose nicht so recht in Fahrt, nur zweimal konnte er punkten, sechs Zähler holte er dabei.

Hinzu kam die Vertragsverlängerung von Sergio Pérez bei Red Bull Racing, wodurch für ihn die Tür bei dem Team bis Ende 2024 zu ist.

Beim siebten Saisonrennen in Baku fuhr Gasly auf einen starken fünften Platz – zehn Punkte inklusive.

«Ich freue mich sehr, es war ein gutes Wochenende. Ich bin sehr froh, diese Punkte für das Team eingefahren und die Saison endlich gestartet zu haben, denn wir hatten keinen guten Saisonstart. Dieses Wochenende ist kein Fehler passiert», sagte er.

Wie sieht er seine Zukunft in der Formel 1? «Ich habe mit Helmut Marko gesprochen und es wird auch noch mehr Gespräche geben, um zu sehen, was die beste Lösung für die Zukunft ist. Sergio macht einen guten Job für Red Bull und es ist ein Zeitpunkt in meiner Karriere, an dem ich mich für den nächsten Schritt bereit fühle», sagte er.

Jetzt müsse man sich die Optionen für die nächsten Jahre anschauen, erklärte Gasly: «Wir werden sehen, was passiert, alles ist offen. Momentan habe ich nicht mehr dazu zu sagen. Es ist ein kontinuierliches Gespräch.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3