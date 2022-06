Lewis Hamilton mit Update: Rücken wund und geprellt

Lewis Hamilton machte am Sonntag nach dem achten Saisonrennen der Formel 1 in Baku aus seinen Schmerzen keinen Hehl. Am späten Abend meldete er sich mit einem Update, am Montag dann mit einem weiteren.

Trotz der heftigen Schmerzen sieht es wohl doch gut aus für Lewis Hamilton. Zumindest machte der siebenmalige Weltmeister seinen Fans Hoffnung, dass er beim kommenden Rennen in Kanada an den Start gehen kann.

Hamilton hatte sich nach seinem starken vierten Platz nur sehr langsam aus seinem Silberpfeil geschält. Mercedes-Mitarbeiter eilten ins Parc fermé, um den Briten zu stützen. Schon während des Rennens hatte sich der 103-fache GP-Sieger so zu Wort gemeldet: «Mein Rücken bringt mich um.»

Der Grund für die Schmerzen ist das heftige Bouncing auf den Geraden. Er hatte in Baku verraten, dass er sich nach jeder Session am Rücken behandeln lässt. «Mein Rücken ist grün und blau geschlagen, ich glaube nicht, dass ich in einem Rennen je solche Schmerzen gehabt habe», sagte er.

In den sozialen Medien meldete er sich am späten Sonntagabend: «Ich sehe online, dass sich viele Menschen Sorgen machen, wie schlimm es aussah. Es bedeutet mir viel, dass so viele ihre Liebe schicken. Ich bin ehrlich: Es sieht furchtbar aus und es fühlt sich noch 100 Mal schlimmer an.»

Er kündigte an, dass eine «harte» Reha-Arbeit anstehe, «um diese Hürde zu überspringen», schrieb Hamilton, meinte aber auch: «Ich fühle mich schon besser und bin motiviert, zu pushen. Sehe euch nächste Woche!»

Am Montag dann ein weiteres Update: Er konnte zwar kaum schlafen, wird aber in Kanada definitiv starten. «Mein Rücken ist ein wenig wund und geprellt, aber zum Glück nichts Ernstes. Ich hatte Akupunktur und Physiotherapie mit Ang (Physiotherapeutin Angela Cullen, Anm. d. Red.) und bin auf dem Weg zu meinem Team, um mit ihnen an einer Verbesserung zu arbeiten.»

Hamilton weiter: «Wir müssen weiter kämpfen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um an einem Strang zu ziehen, und das werden wir auch tun. Ich werde dieses Wochenende dabei sein und würde es um nichts in der Welt verpassen wollen. Ich wünsche allen einen tollen Tag und eine tolle Woche.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3