Mika Häkkinen: Ferrari-Fehler werden brutal bestraft

Der zweifache Formel-1-Champion Mika Häkkinen wundert sich darüber, wie Ferrari derzeit schwächelt. Der Finne sagt: «Charles Leclerc wird sich fragen, wie er solches Pech verdient hat.»

Aus für beide Ferrari beim Grossen Preis von Aserbaidschan, der frühere WM-Leader Charles Leclerc hat aus den vergangenen vier Rennen nur einen zweiten und einen vierten Platz holen können, ist jedoch zwei Mal ausgeschieden.

Auch der 20-fache GP-Sieger Mika Häkkinen traute kaum seinen Augen, als beim Strassen-GP von Baku beide Ferrari-Fahrer aufgeben mussten – Leclerc wegen Motorschadens, Carlos Sainz wegen eines Hydraulikdefekts.

Der finnische Formel-1-Champion von 1998 und 1999 sagt in seiner Nachbetrachtung des Rennens für die Firma Unibet: «Charles Leclerc wird sich langsam fragen, wie er solches Pech verdient hat. Er ging an den vergangenen vier GP-Wochenenden jedes Mal von der Pole-Position ins Rennen, in der Baku-Quali ist er schlichtweg brilliant gefahren. Alle Fans freuten sich schon auf ein weiteres tolles Duell zwischen ihm und Max Verstappen, aber leider ist uns das versagt geblieben – wegen des Motorschadens an Leclercs Ferrari.»



«Ferrari hat nun die vergangenen drei Rennen alle verloren wegen strategischer Schwächen oder wegen mangelnder Zuverlässigkeit. In Baku entstand auf diese Weise das für Ferrari schlimmstmögliche Ergebnis – beide Autos draussen, gleichzeitig Doppelsieg von Red Bull Racing. Das ist im WM-Kampf ein schwerer Rückschlag.»



«Da es auch bei den Ferrari-betriebenen Rennern von Alfa Romeo und Haas wiederholt zu Defekten gekommen ist, stellt sich die Frage: Gibt es hier ein grundlegendes Problem, das umgehend gelöst werden muss? Bald haben wir Saisonhalbzeit, und Ferrari muss die Standfestigkeit jetzt in den Griff bekommen, denn die letzten Rennen haben gezeigt – Fehler der Italiener werden von Red Bull Racing brutal bestraft.»



«Um im Titelkampf ein Wörtchen mitzureden, brauchst du Speed, Konstanz und Zuverlässigkeit. Ferrari hat derzeit von diesen drei Faktoren nur den Speed vorzuweisen. Red Bull Racing hingegen ist im Moment in allen Belangen stark. Dazu kann RBR auf einen Sergio Pérez zurückgreifen, der einen hervorragenden Job macht. Das ist bei Ferrari anders: Sainz kann nicht ganz mithalten mit Leclerc, und auch an seinen Rennstiefeln scheint das Pech zu kleben.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3