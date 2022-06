Jos Verstappen: Wieso Max jetzt noch stärker wird

Der langjährige Formel-1-Fahrer Jos Verstappen sagt über seinen Sohn Max: «Nach zwei Ausfällen in den ersten drei Rennen schien alles verloren zu sein, aber nun kommt eine starke Leistung nach der anderen.»

Nach den ersten WM-Läufen in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien schien alles für Ferrari und Charles Leclerc zu laufen: Der Monegasse konnte zwei Mal gewinnen (Sakhir und Melbourne) und wurde in Dschidda Zweiter, Max Verstappen hingegen gewann zwar in Saudi-Arabien, schied aber zwei Mal aus.

Nun hat sich das Blatt gewendet: Von den letzten fünf Rennen hat Max Verstappen vier gewonnen. Sein Vater Jos Verstappen sagt in seinem Rückblick auf den vergangenen WM-Lauf auf der Homepage seines Sohnes: «Ein Sieg ist immer schön, aber vor allem freut mich diese Serie ganz starker Vorstellungen. Nach zwei Ausfällen in den ersten drei Rennen schien alles verloren zu sein, aber nun kommt eine gute Leistung nach der anderen.»

«Derzeit steckt Ferrari in Schwierigkeiten, aber wir wissen alle, wie schnell sich das in einem so technischen Sport wie der Formel 1 ändern kann. Es wäre völlig falsch, voreilig zu jubeln, denn die Saison ist noch lang.»



«Charles Leclerc schien in Baku das Tempo zu diktieren, und Ferrari holte ihn in der virtuellen Safety-Car-Phase klug an die Box. Aber wir werden nie erfahren, ob Max den Monegassen eingeholt hätte, denn dann schied Charles aus.»



«Ich konnte sehen, wie angestachelt Max war. Das hatte auch mit seiner Leistung von Monaco zu tun und mit der starken Fahrt von Pérez. Und das ist gut so – ein Max, der herausgefordert wird, ist ein stärkerer Max.»



«Woran es bei Red Bull Racing derzeit hapert: am Speed in der Qualifikation. Es war Max nach dem Abschlusstraining deutlich anzumerken, wie frustriert er war, weil der Wagen nicht so lag, wie er es gerne hätte. Wenn RBR diese Probleme in den Griff bekommt, wird alles leichter.»



«Gut hingegen ist: Im Rennen geht der Wagen ab wie eine Rakete. Da ist die Fahrzeugbalance besser, weil sich die Reifen im Dauerlauf anders verhalten und Max knackiger einlenken kann.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3