Montreal-GP im Live-Ticker: Vorsicht, Regen kommt!

Die Formel 1 tritt erstmals seit 2019 wieder auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal an. Das Wetter zeigt sich dabei wie oft in der nordamerikanischen Metropole von einer überaus launischen Sorte.

Darauf haben die Kanadier lange gewartet: Erstmals seit 2019 kann auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal wieder ein Formel-1-WM-Lauf durchgeführt werden. Logische Folge – das Rennen ist seit Wochen ausverkauft, am Wochenende werden mehr als 300.000 Fans erwartet.

Das kanadische Sommerwetter zeigt sich dabei wie schon so oft von der wankelmütigen Seite: Nach schönem und warmem Wetter am Mittwoch naht eine Schlechtwetterfront mit Gewittern und Regen, die sich bis in den Freitag hinzieht. Gut möglich also, dass die ersten beiden freien Trainings auf nasser Bahn stattfinden werden.

Aus heutiger Sicht werden die Qualifikation vom Samstag und der Grosse Preis von Kanada am Sonntag auf trockener Bahn stattfinden, bei freundlichem Wetter und 20 bis 23 Grad. Aber schon am Montag naht die nächste Schlechtwetterfront.

Dank unseres Live-Tickers verpassen Sie vom Abschlusstraining und vom Grand Prix keinen Moment. In unserer Übersicht haben wir auch die wichtigsten Sendetermine aufgeführt.





Kanada-GP im Fernsehen

Freitag, 17. Juni

10.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.00: Sky Sport F1 – Rennen in Baku Wiederholung

15.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

15.30: Sky Sport F1 – Rennen in Baku Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Australien 2022

17.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Emilia Romagna 2022

18.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Miami 2022

18.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Spanien 2022

18.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Monte Carlo 2022

18.45: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Aserbaidschan 2022

19.15: Sky Sport F1 – Warum up – das Motorsport Spezial

19.35: Sky Sport F1 – Naomi und Lewis

19.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

20.00: Erstes Training

21.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Monte Carlo 2022

21.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

22.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

22.50: ORF – Beginn Berichterstattung Zweites Training

23.00: Zweites Training



Samstag, 18. Juni

07.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.45: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

11.15: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

12.45: Sky Sport F1 – Daniel Ricciardos NASCAR Run

12.55: Sky Sport F1 – GP Confidential

13.25: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Aserbaidschan 2022

15.15: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance: Nigel Mansell

15.45: Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Montreal

16.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.30: Sky Sport F1 – Rennen 1990 in Montreal

18.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Aserbaidschan 2022

18.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

18.50: ORF – Beginn Berichterstattung Drittes Training

19.00: Drittes Training

20.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Aserbaidschan 2022

20.45: Sky Sport F1 – Rennen 1992 in Montreal

21.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00: Qualifying

23.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 19. Juni

08.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.00: Sky Sport F1 – F1 Qualifying kompakt

10.15: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance: Jenson Button

11.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Aserbaidschan 2022

13.00: Sky Sport F1 – F1 Qualifying kompakt

15.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Monte Carlo 2022

15.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Aserbaidschan 2022

15.45: Sky Sport F1 – GP Confidential

16.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.45: Sky Sport F1 – Rennen 1992 in Montreal

18.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.45: ORF – Beginn Berichterstattung Rennen

19.20: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

20.00: Grosser Preis von Kanada

21.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

21.50: ORF – Motorhome

22.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung